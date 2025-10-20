La Junta licita en 764.000 € las 5 viviendas sociales de Castellanos de Moriscos El plazo de ejecución será de cinco meses para las casas unifamiliares y adosadas. Serán las primeras de tipo industrializado que la institución regional levantará en la provincia

La Junta ha licitado, a través del SOMACYL, la construcción de cinco viviendas públicas protegidas en la localidad armuñesa, algo para que lo que se ha destinado un presupuesto de 764.000 euros y se contempla un plazo de ejecución de 5 meses. La localidad armuñesa será la primera de la provincia de Salamanca en contar con las novedosas viviendas protegidas modulares, o también llamadas industrializadas, que va a construir la Junta en territorio salmantino.

Será un proyecto pionero y la promoción se ubicará en la calle Huerta de Castellanos de Moriscos muy cerca del pabellón de deportes y las piscinas municipales, en una parcela de 1.066 m² cedida por el Ayuntamiento. Cada vivienda contará con una superficie útil aproximada de 90 m², distribuidos en salón-cocina, tres dormitorios y dos baños, además de 14 m² de garaje y un jardín de uso privativo.

El proyecto apuesta por la industrialización del proceso constructivo, lo que permite reducir los plazos de obra, optimizar los recursos y mejorar el control de calidad. Las viviendas alcanzarán una calificación energética A y consumo casi nulo, con sistemas de aislamiento térmico y acústico avanzados, carpinterías de PVC con vidrio triple y persianas motorizadas, y calefacción y agua caliente mediante aerotermia.

El Consistorio de la localidad armuñesa realizó un sondeo para ver el interés de los vecinos y 47 familias mostraron su buena disposición.

En la provincia de Salamanca, se están desarrollando 90 viviendas, de las cuales 67 son en régimen de venta -entre ellas, las de Castellanos de Moriscos, las de Guijuelo, las de Doñinos, y las de Santa Marta de Tormes- y 23 en alquiler, en localidades como Peñaranda de Bracamonte o Ciudad Rodrigo.

También se están elaborando estudios de nuevos proyectos en los municipios de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Fuente de San Esteban, Guijuelo, La Alberca y San Morales.