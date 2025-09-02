La Junta destina 202.315 euros para conservar la finca de Hoya Moros en Candelario Ocupa una superficie de un total de 549 hectáreas y prevé desbrozar la zona, mejorar el refugio de Hoya Cuevas e instalar un cierre perimetral.

Imagen de la finca de Hoya Moros, donde la Junta de Castilla y León invertirá la cantidad de 202.315 euros para su conservación.

TEL Candelario Martes, 2 de septiembre 2025, 19:06

La Junta de Castilla y León tiene previsto invertir la cantidad de 202.315 euros para conservar la finca de Hoya Moros en la parte de la Sierra de Béjar que pertenece al término municipal de Candelario.

La intervención se enmarca dentro de un plan de actuaciones de conservación de humedades en distintos puntos de la provincia de Salamanca con financiación a través de la Unión Europea con fondos del programa Next Generation EU con una inversión de 329.091,16 euros mediante la empresa pública Tragsa.

En el caso concreto de Hoya Moros, el Gobierno regional reconoce en ella un elevado valor ecológico por sus turberas, lagunas glaciares y pastos húmedos, destacando las lagunillas de Hoya Moros, incluidas en el catálogo de zonas húmedas de interés especial en Castilla y León. Cuenta con una extensión de 549 hectáreas y fue adquirida por la Junta de Castilla y León en el año 2022 por 280.000 euros. Está protegida medioambiental a través de las figuras Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA).

En cuanto a las intervenciones previstas, de momento no han dado comienzo en esa zona de alta montaña, pero la Junta quiere realizar un desbroce manual de 2.232,82 metros de sendas, aproximadamente 1,12 hectáreas, para facilitar el acceso ganadero y de excursionistas. En esas labores, se respetarán especies arbóreas y entorno vegetal durante los trabajos gracias a la supervisión de un botánico especialista para evitar impactos sobre las especies y hábitats sensibles.

También, rehabilitará el único refugio de Hoya Cuevas, único existente en la finca, que cuenta con una superficie de 8,5 metros por 6,5 metros. Se encuentra en mal estado y la intervención permitirá la demolición de estructuras dañadas, restauración del interior y la reparación del tejado. Ese refugio se utilizará para dar servicio a ganaderos, montañeros y cazadores, para situaciones de emergencia.

También el plan de actuación incluye la reparación del embarcadero ganadero en la entrada de la finca y se instalará una nueva manga de 3 metros para facilitar la carga y descarga del ganado. Finalmente, la mejora prevé la instalación de un cerramiento perimetral para controlar el acceso del ganado fuera de la época de pasto. Para ello, se retirarán los restos del antiguo vallado y se instalará uno nuevo con malla cinegética y postes así como portillas ganaderas y pasos peatonales. Esta última intervención genera dudas entre los expertos de la zona y, de momento, no está confirmada. Los trabajos no han comenzado y carecen de fecha, pero técnicos de la Junta ya han visitado la zona para estudiar el terreno in situ.