La Junta atribuye a dos personas los huesos localizados en Béjar Un técnico del área de Patrimonio recoge muestras y documentará el hallazgo sin retirarlos. Fueron tapados y el Gobierno regional autorizará la reanudación de las obras de San Juan.

La Junta de Castilla y León ha realizado un primer análisis de los restos óseos localizados en las obras que está realizando el Ayuntamiento de Béjar frente a la iglesia de San Juan y ha concluido que los huesos pertenecieron a dos personas distintas y no a tres como se pensó en un primer momento.

Un arqueólogo del área de Patrimonio se ha desplazado hasta Béjar para ver el lugar en el que fueron localizados los restos el pasado jueves y realizar la toma de muestras para elaborar después un informe.

En un principio, el técnico ha hablado de dos personas en un hallazgo común por tratarse del entorno de una iglesia en la que se producían antiguamente enterramientos tanto en el exterior como en el interior. De momento, tan sólo ha concretado que se trata de huesos humanos, pero sin más detalles como la datación de los restos u otros datos.

Después, dejará constancia por escrito del hallazgo y su ubicación como zona con restos arqueológicos para futuras catas u obras. En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Luis Hernández, ha explicado que era indispensable que los restos óseos fueran tapados con una malla geotextil con tres o cuatro centímetros de tierra para facilitar su protección.

Ampliar Imagen del atrio de San Juan en donde fueron localizados los restos óseos el pasado jueves. TEL

Por otro lado, con respecto a las obras en el atrio de la iglesia de San Juan, el equipo de Gobierno tendrá que modificar «ligeramente» el proyecto para que las canalizaciones no sean instaladas en una próxima al hallazgo en un cambio que no supondrá un aumento del coste de la mejora, ha explicado Luis Hernández para añadir que «el acabado final no se modifica, es decir solo afecta a lo que va por bajo tierra».

Una vez vistos los restos óseos, el informe elaborado por el arqueólogo de la Junta de Castilla y León podría ser presentado en la Comisión Territorial de Patrimonio, que se reúne una vez al mes. De forma previa, tramitará la correspondiente par a que se reanuden las obras de rehabilitación del entorno de San Juan, que será, probablemente, este lunes.

Ampliar Imagen de las obras de San Juan paradas por el hallazgo. TEL