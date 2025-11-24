La Junta aprobará la prórroga del Plan local de Fomento hasta el año 2028 La consejera realiza un balance positivo con 6,5 millones de euros para 53 empresas y 150 puestos de trabajo

TEL Béjar Lunes, 24 de noviembre 2025

La consejera de Industria, Leticia García, ha avanzado hoy en la visita realizada a Béjar que la Junta de Castilla y León tramitará en las próximas semanas la prórroga del Plan de Fomento Territorial de la ciudad hasta finales del año 2028.

García ha realizado un balance positivo de ese marco de ayuda para las empresas en la ciudad y ha aportado datos sobre su evolución. En cuanto a la plataforma financiera, ha asegurado que el plan ha ayudado a 53 empresas con 6,5 millones de euros de inversión que han permitido conservar 150 empleos en la zona. Y en cuanto a los planes de emprendimiento, la Junta ha facilitado 1,6 millones de euros destinados a proyectos de creación de empresas en el territorio. También ha hablado de la Universidad de Salamanca como entidad con la que la Junta mantiene una colaboración a través del centro tecnológico y empresarial científico con sede en la Escuela de Ingeniería. Esa cooperación seguirá adelante ya que, según ha avanzado la consejera, la participación de la Universidad puede también ayudar al proyecto de los tejidos promovido por la Agrupación de Fabricantes. Es por este motivo por el que la Junta quiere mantener la vigencia del Plan de Fomento, conocido popularmente como Plan de Reindustrialización.

Queda pendiente la inversión de los 3 millones de euros que la Junta destinó para la modernización de La Covatilla, pero que de momento no han sido invertidos. Preguntada por este asunto, la consejera ha mostrado la voluntad de la Junta para llevar a buen término ese dinero. «Vamos a tratar de cerrar los proyectos que estaban iniciados y que no se han terminado. Por eso incrementamos el período de ejecución del plan con máxima colaboración para permitir que se puedan financiar los anteriores y otros nuevos», ha asegurado.

Finalmente, ha querido insistir en el compromiso de la Junta con Béjar. «Estamos dando un paso más desde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco al apoyo del potencial que supone la industria de Béjar con el proyecto de tejidos y la prórroga del Plan de Fomento Territorial de la ciudad», ha concluido Leticia García.

Reconocimiento a la industria textil de Béjar como seña de identidad de la ciudad

Acompañada también por el exalcalde de Béjar, Alejo Riñones, el procurador del PP, Raúl Hernández, y el diputado popularAntonio Labrador, la consejera ha puesto en valor la industria textil de Béjar como seña de identidad de la ciudad. «Fue uno de los principales centros laneros de toda España y hay que reconocer esa especialización», ha explicado la consejera. Además, ha destacado que se trata de una industria única por el mero hecho, también, de que la ciudad acoge todo el proceso de producción del tejido textil desde la recepción de la lana hasta su acabado final. «Le da una calidad superior, una trazabilidad y unas garantías en una industria que tiene un peso económico importante y mucho potencial de futuro», ha finalizado.