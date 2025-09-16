La Junta adjudica en 1,1 M€ la obra del nuevo suministro de agua para Santa Marta de Tormes La conexión se realizará con la capital para mejorar la calidad del agua potable. El plazo de ejecución serán 8 meses y la nueva tubería se instalará por la avenida de La Serna

La conexión de la localidad de Santa Marta de Tormes con la capital para mejorar la calidad del suministro de agua está un paso más cerca con la adjudicación, por parte de la Junta a través de Somacyl, de la obra.

La licitación de la obra se ha adjudicado por 1.134.000 euros, impuestos incluidos, y fueron dos las empresas que presentaron sus ofertas para ejecutar esta infraestructura.

El plazo de ejecución previsto es de ocho meses que es el tiempo previsto para que se instale la tubería que llegará desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Salamanca (ETAP), ubicada en La Aldehuela, hasta el depósito de Santa Marta de Tormes.

La previsión con la que se trabaja apunta a que a lo largo de 2026 la obra estará completada y el nuevo sistema operativo con la conexión de Santa Marta de Tormes al suministro de agua de calidad desde Salamanca. Para poder llevar a cabo esta obra, el municipio incluso se adhirió, en el verano de 2024, a la comunidad de usuarios del Azud de Villagonzalo que lleva cerca de quince años funcionando.

La tramitación de esta obra arrancó el pasado mes de noviembre, cuando el Consistorio transtormesino completó la tramitación para firmar el convenio con Somacyl.

La conexión con la red de suministro de agua con Salamanca se ha planteado como una alternativa viable para dar solución a los problemas que Santa Marta lleva arrastrando desde hace décadas. Una solución definitiva que será posible gracias a un acuerdo a dos bandas, entre el Consistorio y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), que ejecutará y financiará también parte de la obra.

Finalmente, el proyecto, que supone una inversión total de 1.134.000 euros, será financiado por parte del Ayuntamiento de Santa Marta con el 60% de la aportación (681.300 euros) y el 40% por parte de Somacyl (453.700 euros).

Gracias a la gestión municipal, el Ayuntamiento ha logrado una subvención nominativa de la Diputación de Salamanca por un importe 567.800 euros, por lo que el Consistorio únicamente aportará los 113.500 euros restantes. La canalización se ha previsto que se despliegue a lo largo de la avenida de La Serna en la localidad.