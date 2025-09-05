Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La parcela de Santa Marta de Tormes en la que se construirán las 27 viviendas protegidas en bloque. EÑE

La Junta adjudica en 4,5 millones de euros la construcción del bloque de 27 viviendas protegidas en Santa Marta de Tormes

Es la segunda licitación al quedar en junio desierta la primera convocatoria. Se aumentó el presupuesto en 500.000 euros y han concurrido dos empresas

EÑE

Santa Marta de Tormes

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:45

A la segunda va la vencida en la licitación de la construcción de las viviendas protegidas de la Junta de Castilla y León en Santa Marta de Tormes y ya se ha adjudicado esta obra para la que se ha previsto un plazo de ejecución de 18 meses.

La Junta incrementó en medio millón de euros el presupuesto para la obra, que había quedado desierta en el mes de junio en su primera licitación que contaba con 3,2 millones de euros como montante económico. En esta segunda convocatoria dos empresas han realizado sus propuestas económicas y ya se ha llevado a cabo la adjudicación en la que el presupuesto base son 3,7 millones de euros a los que hay que sumar los impuestos, llevando la inversión total hasta los 4,5 millones de euros.

Así, la empresa adjudicataria deberá construir el bloque de 27 nuevas viviendas sociales que se levantarán en la avenida de La Serna, y que estarán destinadas a jóvenes.

Se trata de una obra que se gestionará a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), que pondrá a disposición de los jóvenes menores de 36 años, un bloque de 27 viviendas que tendrán una superficie útil de 65 m² y contarán con dos dormitorios y dos baños. La nueva construcción se realizará en una parcela cedida por el Ayuntamiento.

En cuanto a los requisitos para optar a una de estas viviendas se encuentra el de la edad, estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León, tener unos ingresos familiares que no excedan cinco veces el IPREM y que no sean inferiores al mismo y no ser titular de otra vivienda en España.

Los solicitantes que cumplan estos requisitos podrán acceder a la compra de una de estas viviendas que saldrán a la venta con un precio reducido en un 20% con respecto a otros pisos protegidos.

Los munícipes santamartinos dieron, a mediados de 2023, por unanimidad en sesión plenaria del Consistorio, el primer paso para que el municipio tenga un nuevo bloque de viviendas de protección oficial con la cesión gratuita del terreno para llevar a cabo la construcción. La parcela, que pertenecía al patrimonio municipal del suelo, se cedió a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL).

