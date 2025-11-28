La Junta acomete la mejora de los accesos por carretera a Ciudad Rodrigo Las actuaciones se centran en el final de las avenidas de Béjar y de España con las vías provinciales y autonómicas

La Junta de Castilla y León ha impulsado el reasfaltado y mejora de dos de las principales entradas a la ciudad, correspondientes al final de las avenidas de España (Carretera SA-324) y avenida de Béjar (Carretera SA-220) con el reasfaltado de dos tramos de estas vías.

El teniente de alcalde, Ramón Sastre, y el delegado de Movilidad, Rubén Benito, han visitado las obras con el objetivo de «agradecer a la Junta estos trabajos que redundan en la mejora de la seguridad e imagen de las vías de la ciudad», al tiempo que Ramón Sastre ha anunciado que en «fechas próximas se va a iniciar un programa de asfaltado municipal que llegará a las calles Cárcabas y Vetones, rotonda de San Cristóbal, calleja de Valhondo y las avenidas de Salamanca y Portugal».

A estas actuaciones de mejora de la movilidad vial urbana se sumará también próximamente la Diputación provincial de Salamanca con el asfaltado del tramo entre el Centro de Especialidades Médicas y el Centro de Transportes.

