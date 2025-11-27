La Junta acerca la formación en recursos digitales a mayores de Béjar para mejorar su día a día El centro de educación para adultos Mateo Hernández acoge ciclos sobre nuevas tecnologías. El viceconsejero de Transformación Digital visita un curso sobre aplicaciones para móviles.

La directora del centro, María Mateos, con el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, y el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, con los alumnos de un curso sobre aplicaciones para móviles.

La Junta de Castilla y León renovó ayer en Béjar su compromiso por acercar la formación en recursos digitales a los adultos para facilitar y mejorar su actividad diaria.

El centro de educación para personas adultas «Mateo Hernández» ha recibido este jueves la visita del viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, acompañado por el alcalde, Antonio Cámara, por la directora del centro, María Mateos, el jefe del servicio territorial, Raúl San Segundo, la concejala, Rosa Sánchez, y los exalcaldes, Cipriano González y Luis Francisco Martín, entre otros.

Las autoridades han visitado a los alumnos del aula mentor, donde la Junta de Castilla y León imparte de forma gratuita un curso sobre aplicaciones imprescindibles para el móvil, en un ciclo que se incluye dentro de la oferta formativa gratuita del programa CyL Digital Rural.

El alcalde ha destacado la importancia de que el Gobierno regional esté pendiente de municipios pequeños y más en el caso de proyectos tecnológicos. «Es importantísimo contar con vuestra ayuda y que nosotros podamos colaborar con la Junta en la divulgación y la formación en Béjar», ha afirmado en la visita.

Por su parte, el viceconsejero ha hablado del curso que se imparte para 19 personas y ha resaltado la colaboración interinstitucional porque permite acercar la formación digital al medio rural. «En Béjar, tiene mucha aceptación. En el aula mentor y el centro asociado, se han formado unas 270 personas, en una respuesta que muestra el interés de los ciudadanos de Béjar por las tecnologías», ha detallado.

Los destinatarios son mayores, niños y personas con discapacidad así como pequeñas empresas y profesionales con trabajo en el medio rural con dificultades a la hora de acercarse a las nuevas aplicaciones digitales. Además, la Junta imparte otros ciclos vinculados a la Inteligencia Artificial, la seguridad, la organización de viajes, videollamada, montaje fotográfico y, también, la gestión administrativa como el caso de la tramitación del servicio BusCyL. Todos esos ciclos seguirán adelante gracias al programa de la Junta sobre competencia digital.

Por su parte, uno de los usuarios, Miguel Ángel Otero, ha destacado la importancia de ese curso sobre aplicaciones para el móvil: «Me sirve mucho en mi vida diaria ya que no sabía mandar mensajes de voz y ni mi ubicación por WhatsApp. Me resulta muy útil».

EL DETALLE

6.500 USUARIOS EN LA PROVINCIA SALMANTINA

El programa CyL Digital se imparte en 43 de los 47 centros adheridos en la provincia de Salamanca con ordenadores cedidos por la Junta. La provincia suma 21.516 usuarios registrados con 3.296 actividades impartidas y más de 34.000 asistentes, de los que más de 6.500 proceden de las zonas rurales.