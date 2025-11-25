Juan José Sánchez se alza con el premio fotográfico de la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo

D. S. Ciudad Rodrigo Martes, 25 de noviembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Juan José Sánchez González con la fotografía 'Ruta Wellington' se ha alzado con el primer premio del XXII Concurso de Fotografía de la Feria del Caballo 2025 de Ciudad Rodrigo, dotado con 150 euros. La imagen, en un tono blanco y negro, «muestra de una manera especial ese conjunto de caballos por la muralla, que no deja de ser nuestro monumento más distinguido, el que más nos identifica y eso ha hecho que los miembros del jurado lo hayamos valorado positivamente», explicó el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias tras conocerse el fallo del jurado.

El segundo premio, con 100 euros, recayó en Ángel Manuel Serrano Montero con la fotografía 'Espectáculo Ecuestre', mientras que finalmente el tercer galardón, de 50 euros, ha sido para Ramón Iglesias Taguan con la fotografía 'Faenas del Campo'. El jurado ha destacado la gran calidad de todas las imágenes presentadas a este concurso. «Ha sido difícil, había mucha calidad y a la vista está que, desde que la feria se ha integrado en el recinto histórico, se he dado una vistosidad y una solemnidad que queda representada de una forma impecable en todas la fotografías», recalcó el regidor municipal. En total, fueron 12 las imágenes presentadas en esta edición.