Los jóvenes de Santa Marta aprenden sobre competencias digitales

Los niños y jóvenes de Santa Marta de entre 9 y 17 años tienen este verano la oportunidad de ampliar sus habilidades tecnológicas gracias a un campamento gratuito que ha comenzado esta semana en el Centro Comercial El Tormes. La iniciativa, promovida por la Fundación Cibervoluntarios en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia, se desarrollará hasta el 5 de septiembre, combinando formación, ocio y conciliación familiar.

«Las competencias digitales se han convertido en una exigencia para todos los ciudadanos, desde los mayores hasta los más jóvenes, por eso es tan importante aprender a manejarse con soltura pero también con todas las precauciones que requiere navegar por internet», ha valorado Mari Cruz Gacho, concejala de Infancia, durante su visita al campamento.

En este sentido, la actividad se organiza por semanas de lunes a viernes, con un máximo de 20 participantes por grupo y contenidos adaptados a cada franja de edad. Así, los niños de 9 a 11 años pueden aprender a detectar noticias falsas, buscar información, configurar su primer correo, crear presentaciones y vídeos y proteger su información personal, así como practicar el respeto a la hora de navegar por internet.

Los niños de 12 a 13 años por su parte, podrán revisar sus hábitos digitales y descubrir trucos para organizar mejor su tiempo. También aprenderán a cuidar su privacidad en las redes, a reflexionar sobre el ciberacoso y proponer ideas para que internet sea un espacio más respetuoso.

Por último, los jóvenes de entre 14 y 17 años podrán crear su currículum y desarrollar ideas de emprendimiento, además de convertirse en creadores de contenido, descubrir como utilizar la Inteligencia Artificial y desarrollar habilidades que les permitan crear una aplicación, una web o un videojuego.

Para participar es necesario inscribirse previamente en la página www.campamentodigital.org o a través del teléfono 674 727 623 y, al finalizar la formación, los alumnos recibirán un certificado digital emitido por el Ministerio de Juventud e Infancia.