Las autoridades presentes en el inicio de las jornadas de trabajo. EÑE

Las Jornadas de Enseñantes con Gitanos, un éxito de participación

La localidad de Santa Marta de Tormes acoge, hasta el domingo, las ponencias anuales en la reunión de carácter nacional

EÑE

Santa Marta de Tormes

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:59

La localidad transtormesina acoge, hasta el domingo, a más de 80 participantes en la edición número 43 de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos que se desarrollan en Los Paúles.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, quiso agradecer, en la apertura de las actividades, a la Asociación de Enseñantes con Gitanos -organizadores del evento-, la elección de la localidad como sede de este encuentro entre profesionales del trabajo y la educación social mediadores, monitores de seguimiento escolar, profesoras y profesores de Infantil, Primaria y Secundaria, técnicos de las administraciones, voluntarios y profesionales de las ONG. Mingo destacó durante la inauguración que «nuestro municipio también es un ejemplo de integración, de hospitalidad, de trabajo por y para las personas, y de diversidad cultural».

Algunos de los participantes en las jornadas. EÑE
Imagen principal - Algunos de los participantes en las jornadas.

El diputado de Educación, Ángel Peralvo, señaló en su intervención, «este es un espacio de reflexión y encuentro y desde las instituciones como la Diputación debemos apostar por la educación para derribar barreras y no dejar a nadie atrás».

Las actividades arrancaron con las ponencias sobre «La segregación escolar en España relacionada con la etnicidad», «Martinete del Rey Sombra. Aspectos pedagógicos para incluir la historia del pueblo gitano en el currículo». Por la tarde se expuso la experiencia del CEIP Manuel Núñez de Arenas y el cierre del día lo realizó la ponencia salmantina «Experiencia socioeducativa de los centros de acción social y de las entidades sociales, trabajo en red». En la jornada matinal de trabajo del sábado se abordarán temas como «La historia del pueblo gitano desde el teatro» y «Pueblo gitano, educación y género» que ocuparán la mañana.

