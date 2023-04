Isidoro Alanís deja la Alcaldía de Fuentes de Oñoro tras 16 años en el cargo

“Han sido 16 años de gran intensidad, de hacer política real y de conseguir e incluso superar las expectativas con las que nos presentamos en la primera de las cuatro legislaturas con el orgullo de haber dejado a cero la deuda municipal y de sentar las bases del desarrollo económico del municipio para los próximos 25 años”. Con estas palabras se despidió ayer de la Alcaldía de Fuentes de Oñoro Isidoro Alanís, que junto a los cuatro ediles del PP anunciaban su decisión de no presentarse a la reelección.

Isidoro Alanís, flanqueado por Tomás Torres, Susana Pérez, Fuensanta Rodríguez y Neftalí Lamas, realizó un somero análisis de las cuatro legislaturas como alcalde: “Estamos orgullosamente satisfechos de lo que se ha hecho, desde una primera legislatura horrible, debido a la gran deuda municipal, hasta esta última en la que se han dado los pasos necesarios para el futuro del municipio”.

Además de los agradecimientos tanto a los concejales como a los trabajadores municipales “por realizar una política real, sin cobrar ni un céntimo y dándolo todo por su pueblo y sus vecinos”, señaló Isidoro Alanís, el regidor destacó que “la única queja a lo largo de estos 16 años es el sistema burocrático terriblemente lento de la administración en España; me hubiera gustado ir más rápido, pero no es posible con una labor de 14 años, 300 escritos, y más de 50 reuniones para conseguir al área de servicio de la A62, que supone la creación de 100 empleos y que todavía no se haya adjudicado por el Gobierno”.

De la misma forma, el alcalde oñorense puso de relieve que “además de eliminar los 2 millones de euros de deuda con los que nos encontramos, se han conseguido invertir otros 3 millones de euros en obras y mejoras del municipio”, al mismo tiempo que “se ha conseguido dotar de suelo industrial tanto municipal como privado para el asentamiento de empresas, tras seis años de trámites para la modificación de las normas urbanísticas”.

“Ha llegado el momento de dejar paso a los siguientes, que por supuesto tendrán todo el apoyo de esta Corporación y que sin duda estarán capitaneados por el candidato que hoy presenta el PP”, señaló Isidoro Alanís.