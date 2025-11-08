Las inmobiliarias de Salamanca se unen para ofrecer mayor transparencia y confianza

Parte de la junta directiva de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca:Javier Tamames, Paula Sierra Berta Hernández-Bueno, Manu Arias y Teresa Carreño.

EÑE Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Asoc. de Inmobiliarias de Salamanca Teléfono 923 04 31 00

Web www.inmobiliariasdesalamanca.org

El sector inmobiliario salmantino vive un periodo de transformación. La reciente creación de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca, que agrupa ya a 65 agencias de la ciudad y la provincia (pueden consultarse en la página web), marca un antes y un después en la intermediación inmobiliaria, apostando por la transparencia, la profesionalidad y la defensa del consumidor.

Al frente de la entidad se sitúa Manu Arias, presidente de la Asociación y gerente de Arias Martín Inmobiliaria, quien resume el propósito común: «Queremos que en Salamanca nadie sienta desconfianza al llamar a una inmobiliaria. Apostamos por la unión, la formación y la ética profesional para que el cliente esté protegido en todo momento».

Código ético para más confianza

Todas las agencias asociadas trabajan bajo un código ético de buenas prácticas, centrado en garantizar información veraz, procesos claros y respeto al consumidor. La iniciativa pretende combatir la desconfianza existente en torno al mercado inmobiliario, asegurando que la ciudadanía cuente con interlocutores formados y comprometidos.

El impulso de esta cultura profesional supone ordenar un sector en el que, con frecuencia, la falta de regulación específica ha generado dudas entre compradores, vendedores e inquilinos. La Asociación defiende que la intermediación profesional aporta seguridad jurídica, acompañamiento especializado y transparencia en cada operación.

Defensa ante las administraciones

El colectivo forma parte de la Confederación de Empresarios Salmantinos (CES) y de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). Esto permite a la Asociación participar activamente como interlocutor ante las administraciones locales, regionales y nacionales.

Arias subraya la importancia de esta presencia institucional: «Tenemos voz común para reivindicar políticas de vivienda más realistas, más colaborativas y con participación de quienes estamos a pie de calle».

Entre las propuestas planteadas destacan la necesidad de impulsar vivienda asequible, mejorar la fiscalidad de compraventa y alquiler, incentivar la rehabilitación, reforzar la seguridad jurídica de los arrendadores o crear un registro regional de agencias que garantice la formación mínima de los agentes. Asimismo, la Asociación apuesta por la creación de una FP específica que facilite la formación de nuevos profesionales.

Página web con viviendas verificadas

Uno de los proyectos más relevantes es la web www.inmobiliariasdesalamanca.org, que aspira a convertirse en el portal inmobiliario de referencia en la provincia. Su objetivo es ofrecer la mayor selección de viviendas verificadas por profesionales, garantizando anuncios reales e información contrastada.

«Acudir a una inmobiliaria asociada es una garantía de profesionalidad. Detrás de cada operación hay un agente formado, un proceso transparente y un compromiso con el cliente», destaca Arias.

Formación y eventos de referencia

La Asociación promueve la formación continua y fomenta la colaboración entre agencias . Un ejemplo es 'Inmonavidad', evento que se celebra cada diciembre en la Cámara de Comercio de Salamanca. La cita combina formación y networking y reúne a más de 150 profesionales de distintos puntos del país, consolidando a Salamanca como referencia inmobiliaria a nivel nacional.

La fuerza de la unión

«La clave está en colaborar, no en competir. Cuando las inmobiliarias trabajan juntas, el cliente gana confianza, el mercado gana transparencia y la ciudad gana reputación», afirma Arias.

Con este enfoque, la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca se posiciona como un actor clave en la modernización del sector. Su labor se centra en construir un mercado más ético, cercano y profesional, convencida de que el futuro de la vivienda pasa por la colaboración entre agencias, administraciones y ciudadanía.

Las inmobiliarias que forman parte del colectivo pueden consultarse en su web oficial.