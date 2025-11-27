Inician oficialmente las obras de 27 viviendas sociales en Santa Marta El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez, ha visitado junto al alcalde de Santa Marta, David Mingo

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez, ha visitado esta mañana el inicio de las obras de las 27 viviendas protegidas para jóvenes que el Somacyl está ejecutando en Santa Marta de Tormes, un proyecto situado en la avenida de La Serna y cuyo plazo de ejecución es de 18 meses. En la visita ha estado acompañado por el alcalde del municipio, David Mingo, así como por parte de la corporación municipal y los técnicos del Somacyl.

Las viviendas, de 65 metros cuadrados útiles, contarán con dos dormitorios y dos baños, y saldrán a un precio un 20% por debajo del que corresponde a la vivienda protegida habitual. La promoción, con un presupuesto de 4,53 millones de euros, forma parte del programa autonómico de construcción de vivienda joven y protegida impulsado por el Somacyl.

El alcalde, David Mingo, ha subrayado la importancia del día para el municipio: «Para nosotros es un día de gran alegría porque es un momento especial. Muchos jóvenes estaban esperando este momento y hoy han comenzado las obras de estas 27 viviendas que van a dar servicio a muchos jóvenes de Santa Marta».

Mingo ha destacado también el volumen de inversión que está recibiendo el municipio: «Es algo extraordinario. Nunca Santa Marta, con ningún gobierno autonómico anterior, había recibido una inversión tan grande. Aquí mismo, en el frontal de esta parcela, discurre la nueva conexión de agua a Salamanca, cofinanciada por Somacyl, y hace muy pocos meses comenzó la obra del Centro de Salud con más inversión por parte de la Junta».

El alcalde ha agradecido la apuesta del Gobierno autonómico: «Contamos con un presidente autonómico que apuesta por la mejora de este municipio y sus vecinos, apoyado por la Diputación y por la insistencia y acompañamiento del Ayuntamiento».

Por su parte, el director general de Somacyl, José Manuel Jiménez, ha puesto en valor la calidad de la promoción: «Que sean viviendas para jóvenes no quiere decir que no sean buenas viviendas. Tendrán extraordinarias calidades y todas las prescripciones habituales en las promociones del Somacyl, además de calificación energética A».

Jiménez ha explicado que durante los próximos 18 meses, mientras avanza la obra, el Ayuntamiento y la Junta prepararán las listas de demandantes y todo el proceso de asignación «para que, cuando estén terminadas, puedan ser ocupadas por quienes cumplan las condiciones».

El director general ha recordado que esta actuación se integra en el plan autonómico de vivienda del Somacyl: «Esta promoción forma parte del programa de vivienda que desarrollamos en Castilla y León: más de 3.000 viviendas en diferentes formatos —alquiler, venta, joven y no joven— en 130 promociones. En Salamanca trabajamos en torno a 180 nuevas viviendas, algunas ya culminadas como en Peñaranda o Ciudad Rodrigo, y otras en construcción o en proyecto».

Ha señalado además que la Junta se fija especialmente en municipios que presentan demanda joven, «como Santa Marta, Guijuelo, La Alberca o La Fuente de San Esteban».

Jiménez ha explicado que el Ayuntamiento ya ha realizado una convocatoria previa para conocer la demanda existente y que esta promoción «es poco para atenderla por completo», por lo que ha asegurado que seguirán trabajando conjuntamente «para encontrar nuevas parcelas y abordar nuevas promociones».

Venta joven con reserva de 1.000 euros

El director general ha detallado el modelo de acceso: «Vamos a hacer venta joven. Bonificamos a los menores de 36 años con un 20% del valor de la vivienda. Garantizamos además que, como mínimo, dos o tres entidades financieras concederán la hipoteca. Con 1.000 euros de reserva, cualquier joven de Santa Marta puede acceder a una de estas 27 viviendas».

Asimismo, ha enfatizado la importancia de asegurar que la carga de vivienda sea asumible: «Tenemos claro que, si hay demanda de vivienda, hay que construir viviendas y dar ayudas al alquiler para que el porcentaje de ingresos que un joven dedica al hogar se quede en torno al 30%, como marca la ley. Es difícil, pero creo que en Castilla y León se consigue».