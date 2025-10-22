Inédita procesión de Santa Teresa: se tiene que refugiar en los soportales de la Plaza Mayor por la lluvia Los vecinos de la zona no habían visto este hecho nunca

EÑE / Yolanda Escribano Alba de Tormes Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:01

La procesión de la Santa que pone fin a las fiestas de Alba de Tormes ha estado marcada por la lluvia en la localidad salmantina, una situación que ha obligado a cubrir la talla de Santa Teresa con un chubasquero y resguardarla durante unos minutos en los soportales de la Plaza Mayor, un hecho inédito hasta el momento, según los vecinos.

La máxima precaución llegó tras la inversión realizada para restaurar la escultura y que, ante las adversidades meteorológicas, ha obligado a acortar el recorrido inicial.