Incremento «histórico» para mejoras en los pueblos: 30 millones de euros en los próximos dos años El presidente de la Diputación de Salamanca anuncia el aumento del 20% en los Planes Provinciales durante el homenaje a los alcaldes y concejales de la provincia

La Diputación de Salamanca aumentará hasta los 30 millones de euros el dinero del que dispondrán los pueblos para mejorar sus infraestructuras, en un «incremento histórico» del 20% de los Planes Provinciales durante los dos próximos años.

Así lo ha anunciado el presidente de la institución, Javier Iglesias, durante el tradicional acto del Día de la Provincia, que ha reunido en el palacio de La Salina a alcaldes y concejales. «Es una muestra del compromiso de la Diputación con todos los municipios», ha destacado, dirigiéndose a todos los representantes políticos de la provincia. «Queremos que dispongáis de las herramientas necesarias para seguir transformando vuestros pueblos y para que nuestros vecinos vivan cada día un poco mejor».

Coincidiendo con la festividad de San Mateo, la Diputación ha vuelto a celebrar un acto que se ha convertido en «mucho más que una cita institucional», y en el que Iglesias ha aprovechado para agradecer la «extraordinaria aportación de los habitantes de los pequeños y medianos municipios al conjunto de la sociedad española».

Ampliar El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a los alcaldes homenajeados por llevar 25 años o más al frente de sus pueblos.

De hecho, uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a los regidores que llevan 25 años o más al frente de sus pueblos. «Vuestra dedicación no ha pasado desapercibida y es ya parte de la historia viva de nuestra provincia», ha señalado Iglesias, acompañado en el reconocimiento por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Sois el ejemplo de la fuerza de servicio a los demás y del desprendimiento personal en beneficio de la sociedad», ha insistido en sus palabras de agradecimiento.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha recordado que la institución provincial se apoya en los alcaldes «para poner en práctica las mejores políticas», del mismo modo que se cimenta «una administración dinámica donde la creación y la transferencia del conocimiento ocupan un lugar destacado». Prueba de ello, ha subrayado, es la «alianza estratégica» que se está tejiendo con las universidades, la Junta de Castilla y León, las organizaciones profesionales agrarias, las asociaciones del Tercer Sector, empresas locales y la Cámara de Comercio.

Reconocimiento al rey Felipe VI

En su intervención, el responsable de La Salina también ha tenido palabras de agradecimiento hacia el rey Felipe VI, que recibirá la Medalla de Oro de la Provincia. «El jefe del Estado es merecedor de esta importante distinción porque nos representa a todos; también a esos españoles menos numerosos, pero no menos importantes, que desarrollan sus vidas en los pueblos más pequeños», incidiendo especialmente en los agricultores y ganaderos, «que son el sostén económico y social de nuestros municipios».

En este sentido, ha mostrado su confianza en poder «volver a sentir el aliento y apoyo de la Corona» durante el acto de entrega del reconocimiento, que el rey recibirá «cuando su agenda lo permita».

Por último, la celebración del Día de la Provincia, que ha culminado con la actuación del cantante salmantino Lemus, también ha incluido un especial recuerdo a los salmantinos emigrados, personificado en Lorenzo Lucas, vicepresidente de la Casa de Salamanca en Argentina. «A todos ellos les decimos hoy: no os olvidamos. Salamanca os recuerda, os reconoce y os espera siempre con los brazos abiertos», ha expresado Javier Iglesias al hacerle entrega de una placa en agradecimiento a la labor de difusión y preservación de las raíces salmantinas en el extranjero.