Turismo por la provincia a través de senderos micológicos

La provincia de Salamanca sigue siendo un referente en el ámbito del turismo micológico, apostando por un recurso natural que, además de enriquecer su biodiversidad, genera importantes beneficios socioeconómicos para los municipios que forman parte de este ecosistema único. A través de diversas iniciativas, la Diputación de Salamanca ha logrado consolidar la micología como uno de los motores del turismo en la provincia, atrayendo tanto a aficionados locales como de toda España o Portugal, que practican el micoturismo.

Senderos micológicos

Uno de los principales proyectos que la Diputación ha impulsado para fomentar el turismo micológico en la provincia es la creación de una red de senderos que conecta varios municipios con gran valor micológico. Estas rutas, repartidas entre el Parque Micológico y el Acotado existentes en la provincia, permiten a los senderistas adentrarse en paisajes naturales de enorme riqueza ecológica, mientras descubren la diversidad de hongos y setas que pueblan sus bosques. El parque micológico 'Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar' se ha convertido en el epicentro de esta propuesta, al ser el primer espacio natural de estas características declarado en Castilla y León. Este parque, con más de 57.000 hectáreas reguladas, incluye cinco senderos que recorren los municipios de la zona, como Montemayor del Río-El Cerro, Cepeda-Madroñal-Herguijuela de la Sierra, Aldeanueva de la Sierra-Tamames, Villasrubias-Peñaparda y El Cabaco-Nava de Francia. Cada uno de estos senderos está diseñado para todo tipo de público, y están equipados con paneles informativos que permiten a los visitantes aprender sobre la flora y fauna de la zona, así como sobre las particularidades de la micología. En palabras de Pilar Sánchez, diputada de Medio Ambiente: «Somos una provincia puntera en micología, como lo demuestran los datos y el interés tanto de los salmantinos como de los turistas que vienen a disfrutar de nuestras setas y paisajes. Queremos seguir trabajando para que este recurso siga creciendo y generando desarrollo para nuestros municipios».

Así, el Sendero micológico entre Montemayor del Río y El Cerro invita a disfrutar de la hermosura de la Sierra de Béjar a lo largo de nueve kilómetros en una ruta circular de baja dificultad. Los visitantes pueden conocer todos los detalles sobre los hongos y castaños gracias a los 11 paneles informativos que se encuentran en la ruta. Al finalizar, solo queda celebrar la típica calbotá de Todos Los Santos con unas buenas castañas asadas.

Por su parte, el sendero micológico de Cepeda, Madroñal y Herguijuela de la Sierra cuenta con casi 13 kilómetros de camino entre árboles centenarios, bosques de robles carballos y madroñales, que crean un ambiente de misterio y belleza intrigante, a la vez que ayuda a comprender la relación entre los seres humanos y los hongos.

La visita a las localidades de Cepeda, Madroñal y Herguijuela de la Sierra se completa degustando la gastronomía local, que incluye pan, bollería tradicional, mermeladas y especialmente el vino D.O.P Sierra de Salamanca.

Hay que destacar además que entre los municipios de Tamames y Aldeanueva de la Sierra discurre esta ruta circular de más de 13 kilómetros que atraviesa las llanuras de la dehesa, el hábitat del toro bravo, laderas de quejigales y la Sierra de Las Quilamas, a la vez que sorprende al visitante con maravillosos parajes.

A lo largo del sendero se pueden ver señales de los hongos más necesarios para el equilibrio del ecosistema, pero lo más enriquecedor son las leyendas que envuelven la zona.

El sendero micológico entre Villasrubias y Peñaparda es un recorrido circular que alberga una gran diversidad de hongos superiores y los principales paisajes seteros de la provincia en la comarca de El Rebollar. Los 7 paneles interpretativos invitan a contemplar el mundo de los hongos con una nueva mirada.

Finalmente, el sendero entre El Cabaco y Nava de Francia (Sierra de Francia) es un itinerario forestal y etnográfico de 13,7 km., que enriquece la red micológica al combinar su valor pedagógico por estar diseñado en sus dos primeros kilómetros para la divulgación escolar, con su enseñanza culinaria a través de los paneles interpretativos. Además, atraviesa las antiguas minas romanas de oro y de wolframio y muy cerca de otra de las rutas más emblemáticas de la zona como son los castaños centenarios, la cual tiene la virtud de ser una ruta accesible.

El acotado de 'Ribera de Cañedo'

La provincia también ha dado un paso adelante con la ampliación del acotado micológico de 'Ribera de Cañedo'. Una zona regulada que ya cubre 10.500 hectáreas y ha incorporado siete nuevos municipios a los seis iniciales. Un acotado que también cuenta con su sendero micológico entre los municipios de Palacios del Arzobispo y Santiz. Como recuerda Pilar Sánchez, «la micología es un recurso valioso que no solo favorece la conservación de nuestros ecosistemas, sino que también tiene un gran impacto económico en las localidades que participan en este proyecto».

Los alcornocales centenarios y los encinares adehesados que se encuentran en los trece municipios del Acotado de «Ribera del Cañedo» comparten espacio con riberas, pinares, robles, rebollos y quejigos, creando un paisaje como ningún otro, el cual se puede contemplar en el sendero señalizado por la Diputación en su espacio.

Por su parte, el sendero que transcurre entre Palacios del Arzobispo y Santiz discurre entre valles y bosques mediterráneos en un entorno cerealista. Situado entre las provincias de Salamanca y Zamora sorprenden por los contrastes entre la planicie cerealista, los valles de las riberas y los bosques mediterráneos.

Jornadas micológicas

Estas propuestas se completan con las jornadas micológicas organizadas por La Salina dentro del proyecto regional micocyl, y que se han consolidado como una de las grandes citas del otoño para los aficionados a la naturaleza y al mundo de las setas.

