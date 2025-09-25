Impulso en Guijuelo a la promoción de 44 viviendas de protección oficial El pleno del Ayuntamiento da luz verde al acuerdo que permitirá a a empresa pública Somacyl, dependiente de la Junta de Castilla y León, agilizar el proyecto. Los días 13 de abril y 17 de agosto, festivos locales del año 2026

El pleno del Ayuntamiento de Guijuelo ha dado luz verde luz verde a un nuevo acuerdo con la Junta de Castilla y León para levar a cabo la cesión de 44 parcelas de suelo municipal en las que poder ejecutar viviendas de protección oficial a través de la empresa pública Somacyl.

Ya existía un acuerdo previo, pero las condiciones han cambiado y, gracias a esta renovación, Guijuelo puede acceder de forma más rápida a un plan regional de vivienda junto a localidades como Aguilar de Campoo cuyo objetivo es el de dotar de vivienda pública zonas rurales con una dinámica industrial o de servicios «importante».

El pleno apoyó la medida con los nueve votos del PP y los dos de Cs y Vox, mientras que el PSOE se abstuvo. En este sentido, el edil de Vox, Gabriel Fernández-Llamazares, pidió la inclusión de una cláusula de reversión del terreno si Somacyl no lleva a cabo el proyecto en el tiempo esperado a lo que el alcalde, Roberto Martín, señaló que el proyecto tiene que estar preparado en el primer trimestre de 2026 para poder empezar las obras antes de que acabe la legislatura: «La exigencia va a ser máxima por nuestra parte», concluyó Martín. El portavoz socialista, Carlos Díaz, habló de los precios de las viviendas futuras y señaló que se están dando situaciones en las que «las condiciones -económicas- distan mucho de ser de protección oficial». El alcalde respondió que, tal y como está el sector de la construcción y la demanda que hay de vivienda no parecen precios desorbitados, recordando la acogida que tuvieron las dieciséis viviendas que se construyeron junto al campo de fútbol de la localidad.

Fue uno de los puntos más llamativos de la sesión plenaria en la que también se aprobaron los festivos locales para el año 2026, que serán el Lunes de aguas (13 de abril) y el 17 de agosto, que es lunes. El regidor explicó que, en cuanto a las fiestas de agosto, «se ha escuchado a todo el mundo y se ha creído que ese día es la mejor opción». Respecto al Lunes de aguas, recordó que la decisión de cambiar la fiesta desde el Miércoles de ceniza se tomó años atrás y se ha consolidado ya como una fecha que ya se celebraba en Guijuelo antes de declararla festivo local. También en este caso la votación salió con 11 votos a favor (9 PP, 1 Cs y 1 Vox) y la abstención de los dos ediles del PSOE.

El Ayuntamiento de Guijuelo solicitó la celebración de una jura de bandera para el año 2026 con el objetivo de poder brindar a los vecinos un acto de lealtad a España y los españoles. Sería en los dos últimos trimestres del año y la petición se aprobó por unanimidad.

La sesión plenaria tenía carácter ordinario en incluía varias cuestiones relacionadas con materia urbanística. Se aprobó de forma provisional un plan especial de un proyecto de explotación de ganado porcino y se aprobó de forma definitiva un estudio de detalle sobre la agrupación de cuatro parcelas sitas en la calle Cantabria. En este caso, la aprobación fue por unanimidad de los trece ediles que forman la corporación municipal. Por el contrario, la tercera medida, la modificación número 32 de las Normas Urbanísticas Municipales salió adelante con 8 votos del PP, la abstención de Cs y de Vox y el no del PSOE ante la ausencia del alcalde, que había salido de la sesión plenaria antes de iniciar el debate de ese punto por tener relación de parentesco con la persona promotora.

La situación del bar municipal de la pedanía de Palacios de Salvatierra fue la única pregunta realizada por la oposición. La concejala socialista Laura García fue la encargada de preguntar cómo estaba el servicio ante lo que el alcalde respondió que está en funcionamiento. Así, Roberto Martín manifestó que en agosto se reunió con los vecinos y el centro ha abierto durante julio y agosto de miércoles a domingo. La primera quincena de septiembre estuvo cerrado y ahora abre sábados y domingos con personal de la empresa pública municipal. La idea del Ayuntamiento, añadió, es que alguna familia pudiera hacerse cargo de gestionar el servicio y, mientras tanto, seguirá personal de la empresa pública, que también lleva los bares del hogar del jubilado y de la estación de autobuses. «Palacios no se quedará sin bar», concluyó el regidor.