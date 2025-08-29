La III Feria Agroalimentaria de Peñaranda será en la plaza Nueva El Ayuntamiento ha fijado este evento para el sábado, 27 de septiembre

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Viernes, 29 de agosto 2025, 15:27

La III Feria Agroalimentaria, ecológica y de proximidad 'Tierra de Peñaranda' será en la plaza Nueva, el sábado, 27 de septiembre por la tarde noche. El acto de inauguración será aproximadamente entre las 11:30 y las 12 horas.

El cambio de ubicación se debe al festejo de fuego y música que el Ayuntamiento aplazó por causa del riesgo de incendio en agosto, ya que inicialmente estaba previsto para las Ferias y Fiestas.

Ya está abierto el plazo de inscripción, que será hasta el 24 de septiembre a las 14 horas. La inscripción se puede hacer en el Ayuntamiento o bien a través de la dirección: https://tramites.bracamonte.es/empresas/agroferia/inscripcion

La organización está valorando la opción de montar carpas o bien hacer la instalación de puestos dentro de los soportales de la plaza Nueva, según ha dado a conocer la concejal responsable, Patro Macías, encargada de presentar este evento junto a la concejal de Cultura, Sonsóles Núñez, y la alcaldesa, Carmen Ávila.

«Recalcar que pueden participar puestos de Peñaranda, comarca o cualquier otro lugar», ha indicado la edil encargada del evento.

Patro Macías ha adelantado que ya han confirmado su participación siete de los 25 comerciantes que participaron el año pasado.