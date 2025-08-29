Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la anterior Feria Agroalimentaria. J.H.

La III Feria Agroalimentaria de Peñaranda será en la plaza Nueva

El Ayuntamiento ha fijado este evento para el sábado, 27 de septiembre

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:27

La III Feria Agroalimentaria, ecológica y de proximidad 'Tierra de Peñaranda' será en la plaza Nueva, el sábado, 27 de septiembre por la tarde noche. El acto de inauguración será aproximadamente entre las 11:30 y las 12 horas.

El cambio de ubicación se debe al festejo de fuego y música que el Ayuntamiento aplazó por causa del riesgo de incendio en agosto, ya que inicialmente estaba previsto para las Ferias y Fiestas.

Ya está abierto el plazo de inscripción, que será hasta el 24 de septiembre a las 14 horas. La inscripción se puede hacer en el Ayuntamiento o bien a través de la dirección: https://tramites.bracamonte.es/empresas/agroferia/inscripcion

La organización está valorando la opción de montar carpas o bien hacer la instalación de puestos dentro de los soportales de la plaza Nueva, según ha dado a conocer la concejal responsable, Patro Macías, encargada de presentar este evento junto a la concejal de Cultura, Sonsóles Núñez, y la alcaldesa, Carmen Ávila.

«Recalcar que pueden participar puestos de Peñaranda, comarca o cualquier otro lugar», ha indicado la edil encargada del evento.

Patro Macías ha adelantado que ya han confirmado su participación siete de los 25 comerciantes que participaron el año pasado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  3. 3 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  4. 4 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  5. 5 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»
  6. 6 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  7. 7 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  8. 8 Una violenta pelea entre dos clanes en el parque de Valhondo acaba en los tribunales de Salamanca
  9. 9 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  10. 10 Ya está listo el aparcamiento que intentará acabar con las «calles garaje»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La III Feria Agroalimentaria de Peñaranda será en la plaza Nueva

La III Feria Agroalimentaria de Peñaranda será en la plaza Nueva