Iglesias insiste al Gobierno para que no margine a Cipérez y a Martín de Yeltes Reclama acciones a Protección Civil, Delegación del Gobierno y Subdelegación

Marian Vicente Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 07:00

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha vuelto a reenviar una remesa de cartas a distintas instancias del Gobierno central para que no marginen a las zonas de Cipérez y Martín de Yeltes de la declaración de zona catastrófica, evitando así incertidumbre en las personas que han sufrido los efectos de los fuegos.

Iglesias ya se dirigió el pasado miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska recordándole que, como consideraba que había sido un error, incluyera en la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a la zona de Cipérez, el fuego más importante que ha sufrido este año la provincia por el número de hectáreas quemadas, casi 11.000, y por los núcleos de población afectados, y a Martín de Yeltes.

El Gobierno, que adoptó esta declaración en el Consejo de Ministros de hace una semana, solo incluyó en el listado de localidades afectadas en Salamanca a La Alberca, donde ardieron 40 hectáreas, y al Payo, municipios que sí tuvo que ser evacuado y donde se quemaron 3.500 hectáreas. El Gobierno sí reconoció ese día que había sido un «error» y que lo había trasladado al Ministerio del Interior, que es de quien depende Protección Civil y Emergencias.

Sin embargo, el Gobierno no ha rectificado oficialmente y el PSOE ha culpado a la Junta y a la Diputación. Es por lo que Javier Iglesias, con el fin de evitar «sufrimiento» en la gente, ha reenviado la carta que le mandó a Marlaska a Virginia Barcones; al delegado del Gobierno, Nicanor Sen; y a la subdelegada, Rosa López.

La Junta también ha aclarado que sí solicitó formalmente al Gobierno la declaración de «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil» (zona catastrófica) a todas las áreas dañadas por los incendios forestales, incluidas las de Salamanca, tal y como se aprobó en el Consejo de Gobierno del 20 de agosto, acuerdo que fue lo que trasladó al Gobierno central. «La Junta cumplió con el procedimiento y garantizó la inclusión de todas las zonas en su solicitud».

Los diputados del PP también han preguntado al Gobierno sobre los criterios para incluir o excluir a las zonas afectadas.