Igea en su visita a Lumbrales: habrá inmunidad de rebaño en julio pero solo con una dosis

“Nos queda muy poco, esperamos tener un porcentaje de vacunación alto en apenas 30 a 50 días, vacunando en torno al 1% de la población cada día, por lo que si ahora estamos en el 37% esperamos estar en un par de meses en la situación de inmunidad de rebaño”, aseguró este lunes en Lumbrales el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

Un porcentaje que hace referencia al número de personas que han recibido hasta ahora la primera dosis y que en Salamanca se situaba ayer en el 37,1 por ciento de la población de la provincia.

En este sentido, Francisco Igea afirmó que “tenemos que estar pendientes de la evolución de las variantes, que de momento no preocupan pero que hacen mantener un nivel de alarma sensato, no avanzando más hasta que veamos su efecto en relación a si la inmunización es suficiente o no”, asegurando que “nos queda poco, si no se tuercen las cosas”.

Ante estas buenas perspectivas, el vicepresidente de la Junta señaló que “con el avance de la campaña de vacunación esperamos poder tener un verano muy distinto a lo vivido hasta ahora”.

En relación a las medidas excepcionales que se aplican a determinados municipios al superar un nivel de incidencia, Francisco Igea dijo que “la Junta está intentando limitarlas según avanza el tiempo, pero también es verdad que mientras no haya un porcentaje de vacunación suficiente debemos intentar mantener el equilibrio con estas medidas”.

Sobre lo que va a ocurrir a corto plazo, con la prevista finalización el próximo día 9 del Estado de Alarma, Francisco Igea aseguró estar esperando a que “el Gobierno tome una decisión, no parece muy sensato que con ocho o nueve comunidades con sus unidades de cuidados intensivos en niveles máximos, con incidencia por encima de niveles de alarma. Esta es una situación que afecta a todo el país, el Estado de Alarma no puede ser, por ley, regional”.