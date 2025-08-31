Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos de Santa Marta disfrutan de la obra «Fuman». EÑE

Humor, acrobacias y música para deleitar al público de Santa Marta

La localidad celebra la VIII edición del Volatiritormes

EÑE / Francisco Martín

Santa Marta de Tormes

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:25

La magia del circo volvió a llenar de vida la plaza de España de Santa Marta de Tormes en la segunda jornada de la VIII edición del Volatiritormes, Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin Botella, que se celebra hasta el día 5.

En este sentido, la protagonista de la jornada fue la compañía 'Musicoloco', que presentó su espectáculo «Fuman», una pieza de clown contemporáneo cargada de humor, virtuosismo y poesía visual. El show, basado en el impacto escénico, la música y la participación activa del público, cautivó a grandes y pequeños desde el primer minuto.

Sobre el escenario, un personaje anacrónico, salido de algún rincón excéntrico del pasado, apareció con su carro lleno de artilugios, instrumentos, ruedas y melodías. A través de juegos sonoros, malabares, acrobacias y gags visuales, Musicoloco creó un universo donde lo absurdo y lo entrañable se funden, recordando que la risa es, muchas veces, el camino más corto entre artista y espectador.

Imagen principal - Humor y acrobacias para deleitar al público de Santa Marta
Imagen secundaria 1 - Humor y acrobacias para deleitar al público de Santa Marta
Imagen secundaria 2 - Humor y acrobacias para deleitar al público de Santa Marta

Con objetos cotidianos convertidos en instrumentos como sartenes, bocinas, campanas o cencerros y una puesta en escena que mezcla lo vintage con lo moderno, el espectáculo dejó momentos de asombro y carcajadas. Como novedades de este año, todas las funciones del Volatiritormes son gratuitas y se desarrollan en una carpa circense instalada en la misma plaza de España, con aforo para 490 personas.

Este lunes, 1 de septiembre, turno de la compañía 'Pomelo'

La compañía 'Pomelo' será la encargada de poner el toque de humor este lunes, 1 de septiembre, en la nueva cita del Volatiritormes con su espectáculo «La frutería», una propuesta llena de humor, color y creatividad. Así, la carpa circernse, instalada en la plaza de España, se transformará en un escenario vibrante donde el circo moderno será protagonista, con números de malabares y espectaculares rutinas de hula hoop que sorprenderán a grandes y pequeños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
  2. 2 La divertida confesión de las Pombo de boda en Salamanca y su faja: «No puedo respirar»
  3. 3 «La gente quiere ganar dinero sin trabajar, no hay actitud»
  4. 4 Primeras casetas: las Ferias calientan motores
  5. 5 Estampas de los caballitos, la noria y el tren de la bruja: la feria de Salamanca siempre ha arrancado sonrisas
  6. 6 La queja generalizada con Correos: «Ausente, aunque estaba en casa»
  7. 7 Las claves para saber si el pescado es fresco: «Mucha gente no se fija en esta parte»
  8. 8 La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
  9. 9 Drones contra escombreras en Salamanca: detectan cinco infracciones el primer mes
  10. 10 «Los resultados que nos llegan del trasplante de pulmón en Salamanca son muy satisfactorios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Humor, acrobacias y música para deleitar al público de Santa Marta

Humor y acrobacias para deleitar al público de Santa Marta