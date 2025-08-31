Humor y acrobacias para deleitar al público de Santa Marta

Humor, acrobacias y música para deleitar al público de Santa Marta La localidad celebra la VIII edición del Volatiritormes

EÑE / Francisco Martín Santa Marta de Tormes Domingo, 31 de agosto 2025, 22:25

La magia del circo volvió a llenar de vida la plaza de España de Santa Marta de Tormes en la segunda jornada de la VIII edición del Volatiritormes, Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin Botella, que se celebra hasta el día 5.

En este sentido, la protagonista de la jornada fue la compañía 'Musicoloco', que presentó su espectáculo «Fuman», una pieza de clown contemporáneo cargada de humor, virtuosismo y poesía visual. El show, basado en el impacto escénico, la música y la participación activa del público, cautivó a grandes y pequeños desde el primer minuto.

Sobre el escenario, un personaje anacrónico, salido de algún rincón excéntrico del pasado, apareció con su carro lleno de artilugios, instrumentos, ruedas y melodías. A través de juegos sonoros, malabares, acrobacias y gags visuales, Musicoloco creó un universo donde lo absurdo y lo entrañable se funden, recordando que la risa es, muchas veces, el camino más corto entre artista y espectador.

Con objetos cotidianos convertidos en instrumentos como sartenes, bocinas, campanas o cencerros y una puesta en escena que mezcla lo vintage con lo moderno, el espectáculo dejó momentos de asombro y carcajadas. Como novedades de este año, todas las funciones del Volatiritormes son gratuitas y se desarrollan en una carpa circense instalada en la misma plaza de España, con aforo para 490 personas.

Este lunes, 1 de septiembre, turno de la compañía 'Pomelo'

La compañía 'Pomelo' será la encargada de poner el toque de humor este lunes, 1 de septiembre, en la nueva cita del Volatiritormes con su espectáculo «La frutería», una propuesta llena de humor, color y creatividad. Así, la carpa circernse, instalada en la plaza de España, se transformará en un escenario vibrante donde el circo moderno será protagonista, con números de malabares y espectaculares rutinas de hula hoop que sorprenderán a grandes y pequeños.