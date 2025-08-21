Huerta quiere conocer a San Bartolo

Procesión de San Bartolo, acompañado de la música charra de Carlos Rufino de Haro.

Jorge Holguera Illera Huerta Jueves, 21 de agosto 2025, 05:00 Compartir

«San Bartolo se caracteriza por llevar un cuchillo en la mano porque lo martirizaron quitándole la piel; en la otra mano lleva una cadena sujetando un diablo, que en muchos sitios puede ser un perro, porque el perro puede ser la representación del diablo, y depende de la zona se representa más como perro que como diablo», detalla Fernando Saldaña, concejal de Cultura de Huerta, acompañado de las ediles de festejos, Laura Martín y Paula Arroyo, y del alcalde, José María Casado Fortín, quienes han sido los encargados de dar forma a un programa de festejos que mantiene la esencia tradicional. Este año, entre otras curiosidades, harán descubrir a sus vecinos el porqué de que San Bartolo sea el patrón.

«Según la tradición, San Bartolo es tentado por el diablo, le vence y lo encadena», argumentan. «El porqué de las fiestas es porque cada 24 de agosto el diablo se escapa durante 24 horas y hace trastadas», justifican. «Son los chavales los que las hacen», añaden.

El Ayuntamiento, en colaboración con las peñas de la localidad, ha ideado un programa que, como innovación, incluye su presentación y la filosofía. Además, incluyen una exposición en la que se explica quién era San Bartolo, su vida, las leyendas que se cuentan en el mundo y por qué su relación con Huerta.

La actividad más multitudinaria será la bajada de OFNIS en el Tormes, con acompañamiento de charanga y degustación de perrunillas.

También se realizará de nuevo la vuelta cicloturista, en la que participan personas de todas las edades y que sirve de reencuentro entre vecinos y visitantes. No faltará el concurso de tortillas, la cena de peñas, la paella y verbenas, entre otras propuestas.

Ampliar «Estamos terminando la calle que permitirá construir 13 viviendas» Estos días, en Huerta pueden vivir 10 o 15 familias más, y en verano esta localidad es famosa por recibir numerosas visitas procedentes de la capital y otras localidades, atraídas por el encanto del río Tormes. El Ayuntamiento de Huerta trabaja sin cesar por mantener sus servicios esenciales y por dar solución a los problemas. Una dificultad es el mal estado de la carretera con Aldearrubia. «Tenemos concedida una subvención y estamos pendientes de que la Diputación la arregle; esperemos que lo hagan cuanto antes, porque la gente está preocupada», señala el alcalde, José María Casado. Otro asunto que preocupa al Ayuntamiento de Huerta es dar solución a la carencia de viviendas. «Estamos terminando la calle nueva, lo que nos va a permitir intentar construir 13 viviendas, y en breve estudiaremos la manera de desarrollar la promoción», explica el regidor. «También tenemos pensado acondicionar mejor el albergue para que sea más fácil su adjudicación, y queremos dar a conocer sus características para posibles interesados en explotarlo», indica. Quieren que se active como negocio con acciones culturales y formativas.

El programa

Hoy

11:30 horas. Vuelta cicloturista y refrigerio. Peña El Tabique.

12:00 horas. Inauguración de la exposición del concurso de fotos.

18:00 a 21:00 horas. Tardeo con música. Dj Kako. Peñas Huerta.

19:00 horas. Scape Room 'Evasión de Gilead' en el multiusos.

21:00 horas. Concurso de tortillas.

22:00 horas. Cena de peñas. Peñas El Cerro Oscuro y Descontrólate.

De 23:00 a 2:30 horas. Tardeo convocado y organizado por las peñas con la música de Dj Kako.

Viernes, 22

12:00 horas. Juegos infantiles en el centro cultural. Colabora la Escuela de verano.

18:00 horas. Partidos de pelota. 1º: Garrido-Mendel vs. Pachi-M. Plaza. 2º: Etxebarria II-Merino II vs. Víctor-Cuairan.

21:00 horas. Velada del frontón viejo con pregón 'Un encuentro divino' y actuación de 'Lola Mento'. Reparto de sangría entre actuaciones. Peñas Los Berracos y Trartornás. Bingo: Peña Akelarre. Dj Conri y Dj Dani.

Sábado, 23

7:00 horas. Alborada con charanga Queloque's y chocolatada. Asociación de Mayores.

17:00 horas. Día del niño: hinchables, tren y fiesta de la espuma.

19:00 horas. Torneo de ajedrez. Peña Desfase.

19:00 a 21:00 horas. Exposición 'San Bartolo' en el albergue.

0:00 horas. Discoteca Pandora.

Domingo, 24

12:00 horas. Misa de San Bartolo, bailes con Rufo y sangría.

13:00 a 14:00 horas. Exposición.

17:00 horas. Presentación de barcas en la playa Los Cantos.

18:00 horas. Bajada de OFNIS con la charanga 'Queloque' y perrunillas. Peña El Carro de Antaño.

19:00 a 21:00 horas. Exposición.

0:00 horas. Orquesta Nebraska.

Lunes, 25

15:00 horas. Paella. P. El Arrebato.

19:00 horas. Torneos de futbolín (P. Desacuerdo) y ping pong (P. Los que faltaban).

0:00 horas. Orquesta Kronos.