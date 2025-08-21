Huerta estrena la escultura que recordará que en 2050 hay mensajes por descubrir Los vecinos han enterrado un baúl cargado de memoria congelada para el futuro

Este miércoles se estrenó en Huerta la escultura que recordará a los vecinos en 2050 que deben desenterrar la cápsula del tiempo que se enterró en los últimos carnavales. La actividad tuvo mucha aceptación y los vecinos de Huerta han querido esperar a estos días para compartir el estreno de la escultura en hierro con las personas que vienen a pasar el verano.

El diseño de la escultura es obra de Guillermo Mesonero. En el centro se puede ver un reloj de arena y otros símbolos de Huerta, como los mesones o la rueda del molino de la aceña. «Aquí aguarda la memoria congelada de los vecinos de Huerta», se puede leer en un texto que forma parte de la escultura.

«La idea es que se proceda a desenterrarlo y abrirlo en 2050 y que cada vecino haya dejado algo a sus descendientes, hijos, nietos o al pueblo en general», detalla Fernando Saldaña. Aunque es un secreto entre lo que se ha podido comentar «hay quien decía que ha enterrado una bolsa de plástico porque espera que en 2050 el plástico esté erradicado y la gente no sepa que es». Hay quienes han dejado «sobres personalizados o genéricos, fotos, cartas, joyas, libros,..» «Ahí está todo enterrado con idea de que la corporación que esté en el 2050 proceda a abrirlo», explica.

«Nos toca a aguantar hasta 2050 sí o sí expectantes por ver que hay y la reacción», finaliza Fernando.

