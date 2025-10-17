Un homenaje a los héroes de una victoria histórica en el pueblo Tamames organiza, por segundo año consecutivo, una jornada divulgativa con motivo del aniversario de la batalla de Tamames, una de las pocas confrontaciones del inicio de la invasión francesa que acabó con una victoria de las tropas españolas en la resistencia

Este sábado será un día especial en la localidad de Tamames, aunque quizás las nuevas generaciones no sean conscientes de una efeméride que cumple 216 años. Un 18 de octubre de 1809, las tropas del llamado Ejército de la Izquierda, lideradas por el duque del Parque, resistieron y evitaron la toma de la localidad por parte del ejército francés.

Es por ello que el Ayuntamiento y la pucherera Charo García de Arriba, con amplios conocimientos sobre este momento histórico, repiten, tras el éxito del pasado año, una jornada especial para poner en valor estos hechos, que tendrá lugar este 18 de octubre a partir de las 12:00 horas. Tal y como avanza Charo, la actividad del sábado se dividirá en dos partes, gracias a la colaboración de José Ángel Martín García.

«Él es natural de la localidad vecina de Cabrillas y va a profundizar en la figura de un profesor de universidad que era de ese mismo municipio, llamado Nicolás Campal, y cuya historia es muy interesante», adelanta Charo. Nicolás tuvo una misión especial el día de la batalla de Tamames: era el encargado de llevar las provisiones a los soldados españoles, «ya que el duque del Parque le encargó, en las semanas previas, que construyera almacenes en diversos puntos cercanos de cara al futuro enfrentamiento con los franceses».

El objetivo de la cita del sábado es ofrecer una visión sobre los aspectos menos conocidos de esos duros momentos que vivió la localidad, como fueron los saqueos, los asaltos o la forma en que se protegían los almacenes durante la época de la guerra. Aunque no por ello dejarán de aparecer personajes muy importantes de este periodo, como Juan Martín Díez, más conocido como El Empecinado, y su vinculación con Tamames una vez acabada la guerra, en 1823, durante el Trienio Liberal, a través de la facilidad de palabra de la propia Charo García de Arriba, «y que será muy amena para los mayores y, sobre todo, para los pequeños», comenta. Además, servirá como homenaje a este guerrillero del que se cumplen 200 años de su ejecución por orden del rey Fernando VII.

Y para completar este viaje al siglo XIX, el lugar de celebración será otra de las novedades: la antigua Panera del Cabildo. «Es una panera que se construyó 14 años antes de la Guerra de la Independencia y que pertenecía al Cabildo de la Catedral de Salamanca. Estaba destinada a acumular el trigo procedente del cobro de los diezmos. Este lugar tuvo mucho protagonismo durante la guerra, porque fue objeto de disputa entre los ejércitos», detalla Charo. No faltarán elementos de atrezzo, como gorros, fusiles y lanzas, para que los niños interpreten a los distintos personajes y, además, serán ellos los encargados de elaborar los carteles ilustrativos que acompañarán las narraciones.

