Hinojosa de Duero, un pueblo en constante renovación La localidad arribeña ha acometido varias mejoras en las piscinas municipales y en la residencia de mayores, así como la limpieza de la zona de la Rivera de Froya

David Sánchez Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:00 Compartir

Mejorar el día a día de los vecinos, sin olvidar los rasgos únicos con lo que cuenta el municipio. Bajo esa premisa trabaja el Consistorio de Hinojosa de Duero que preside el alcalde Jesús Pata, que destaca entre las obras realizadas la limpieza de la rivera de la Rivera de Froya, un arroyo cuyo cauce pasa cerca de la localidad. «Por ahí estaba el desagüe general del pueblo, estaba todo atascado y hemos ido limpiando todo. La idea es ahora adecentar este espacio para que el cauce esté limpio».

Otras mejoras que pudieron disfrutar los vecinos y visitantes este pasado verano fue la reforma de la piscina infantil y repintado del cubo grande, así como una mejora del césped de la instalación «con la intención de cambiar el sistema de riego que tiene fugas por el paso del tiempo y estamos valorando sustituirlo por uno más moderno», destaca Pata.

El bienestar de los mayores de la residencia es otro pilar fundamental del trabajo municipal ya que, además del cambio de mobiliario, la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 58.000 euros para la unión de la actual residencia con la que era la casa de los maestros, «para si el día de mañana nos dejan hacer algo allí y también se va a mejorar la accesibilidad en general de los elementos que ya están en uso», apunta el alcalde. A todo ello, se suman dos obras dentro de Planes Provinciales como el cerramiento total del frontón y el uso de hormigón en los paseos del parque. En el tintero, listas para su adjudicación, están otros trabajos destacadas como el cambio de las redes de abastecimiento y saneamiento «que son de los años 70 y 80, son tuberías de fibrocemento y vamos a renovar las más antiguas».

Además, ya se está trabajando en la próxima Feria del Queso, que será del 1 al 3 de mayo, aunque es posible que algunos actos como el concurso de quesos se hagan durante los días previos.