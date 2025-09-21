Nuevos espacios para mejorar la vida diaria en Vecinos

EÑE / Francisco Martín Vecinos Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

El Ayuntamiento de Vecinos continúa desarrollando proyectos que mejoran la vida diaria del municipio. Entre las actuaciones más inmediatas destaca la urbanización de la última calle sin asfaltar. «Con esta obra completamos la tercera fase y damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos», señala el alcalde, José Antonio Jiménez.

Otro de los grandes hitos será la finalización del cerramiento del frontón municipal, cuyo objetivo es que esté listo en el primer trimestre de 2026. El proyecto, que incluye la instalación de gradas, ya cuenta con financiación, gracias a los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca. «Queremos que el frontón sea un espacio deportivo y social de referencia», explica el regidor.

En materia de urbanismo, el Ayuntamiento ha diseñado un mapa de prioridades para revisar la red de alcantarillado y proceder al asfaltado de las calles más deterioradas. «Es fundamental garantizar un saneamiento eficiente antes de renovar el firme», afirma José Antonio.

El municipio también avanza en la instalación de fibra óptica de alta velocidad, una mejora clave para vecinos y empresas. Asimismo, continúa el proyecto para desarrollar un aparcamiento de autocaravanas en la zona de la Cañada, con servicios básicos, que se complementará con la rehabilitación de la antigua casilla de camineros. Un espacio que era de la Junta de Castilla y León y ha sido cedida al Consistorio.

La escuela municipal es otro de los pilares de la localidad, con dos aulas que garantizan la educación en el propio municipio. «Dotarla de recursos es apostar por el futuro de Vecinos, en estos momentos, hay unos quince escolares», destaca el alcalde. Del mismo modo, la asociación de jubilados mantiene un papel esencial en la vida social, con actividades durante todo el año.