Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El colegio de la localidad de Vecinos. EÑE
CONTENIDO PATROCINADO

Nuevos espacios para mejorar la vida diaria en Vecinos

El Ayuntamiento avanza en el cerramiento del frontón municipal, que estará en 2026, y trabaja en el proyecto del parking de autocaravanas

EÑE / Francisco Martín

Vecinos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30

El Ayuntamiento de Vecinos continúa desarrollando proyectos que mejoran la vida diaria del municipio. Entre las actuaciones más inmediatas destaca la urbanización de la última calle sin asfaltar. «Con esta obra completamos la tercera fase y damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos», señala el alcalde, José Antonio Jiménez.

Otro de los grandes hitos será la finalización del cerramiento del frontón municipal, cuyo objetivo es que esté listo en el primer trimestre de 2026. El proyecto, que incluye la instalación de gradas, ya cuenta con financiación, gracias a los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca. «Queremos que el frontón sea un espacio deportivo y social de referencia», explica el regidor.

En materia de urbanismo, el Ayuntamiento ha diseñado un mapa de prioridades para revisar la red de alcantarillado y proceder al asfaltado de las calles más deterioradas. «Es fundamental garantizar un saneamiento eficiente antes de renovar el firme», afirma José Antonio.

El municipio también avanza en la instalación de fibra óptica de alta velocidad, una mejora clave para vecinos y empresas. Asimismo, continúa el proyecto para desarrollar un aparcamiento de autocaravanas en la zona de la Cañada, con servicios básicos, que se complementará con la rehabilitación de la antigua casilla de camineros. Un espacio que era de la Junta de Castilla y León y ha sido cedida al Consistorio.

La escuela municipal es otro de los pilares de la localidad, con dos aulas que garantizan la educación en el propio municipio. «Dotarla de recursos es apostar por el futuro de Vecinos, en estos momentos, hay unos quince escolares», destaca el alcalde. Del mismo modo, la asociación de jubilados mantiene un papel esencial en la vida social, con actividades durante todo el año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  2. 2 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  3. 3 Diego Ventura explica muy clara la suspensión: «Que te maten un caballo no es plato de buen gusto»
  4. 4 Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas
  5. 5 Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo»
  6. 6 Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales
  7. 7 Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde
  8. 8 Siete festejos taurinos este fin de semana por televisión
  9. 9 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  10. 10 21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nuevos espacios para mejorar la vida diaria en Vecinos

Nuevos espacios para mejorar la vida diaria en Vecinos