Guijuelo se vuelca en los actos de apoyo a la mujer El Ayuntamiento organiza una amplia programación dentro de la conmemoración del 25-N

TEL Guijuelo Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:41

El Ayuntamiento de Guijuelo se implicará un año más en la defensa de la mujer con motivo de la celebración del día contra la violencia de género y ha programado actividades que comenzarán a desarrollarse a partir del 21 de noviembre.

La sede de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guijuelo acogerá el 21 un «Scape room» sobre el 25-N para público adulto a partir de las seis de la tarde. En caso de los jóvenes, esa misma actividad se desarrollará en las instalaciones del centro juvenil a partir de las siete y media de la tarde. Además, en este segundo caso, será necesaria inscripción por la limitación de plazas, según detalló la concejala Sara García.

El día 25 de noviembre tendrá lugar la tradicional lectura del manifiesto en la Plaza Mayor a partir de las 12:00 y se guardará un minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia de género.

La programación seguirá del 25 al 27 con el reparto de material promocional de la campaña «Todos y todas podemos derretir el iceberg», que comenzó a desarrollarse el año pasado. según recordaba Sara García. Los centros municipales mantendrán las actividades de concienciación, de modo que el en centro cultural se desarrollará la actividad de sensibilización multigeneracional «Confía en ti mujer». De forma paralela, Guijuelo joven será el escenario de las actividades de sensibilización para jóvenes de la campaña para derretir el iceberg.

La programación especial contará también con un programa especial en Radio Guijuelo, programado para el 26 de noviembre a partir de las 12:30 horas.

La concejala recordó que es un tema que se trabaja de forma transversal en las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Guijuelo, aunque se le da más visibilidad aprovechando esta fecha.