Sara García, Yolanda Alonso y Laura Martín. TEL

Guijuelo se suma a una campaña de reciclado de pilas

Forma parte de la Vuelta Ciclista a España, que llegará mañana a la localidad

Guijuelo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:26

El Ayuntamiento de Guijuelo se ha sumado a una campaña nacional de reciclado de pilas usadas que forma parte de la programación complementaria a la Vuelta Ciclista a España, que llegará mañana a la villa.

Según informaba la concejala de Medio Ambiente, Laura Martín, se trata de la campaña «Reciclar tiene premio seguro», que persigue promover la práctica del correcto reciclaje de pilas a través de un stand ubicado en el entorno de la vuelta. Así, al final de la competición se premiarán a las tres personas que más pilas hayan depositado entre todas las que participen en la campaña y a los ayuntamientos que más hayan contribuido con la recaudación de esas pilas. Por tanto, desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guijuelo se anima a todos los vecinos a participar en esta campaña de sensibilización medioambiental. Además, todo aquel que participe obtendrá un premio seguro.

Al hilo de la llegada de la Vuelta a Guijuelo, el Ayuntamiento ha colocado ya numerosos avisos de advertencia y señalización en las zonas por las que pasará la carrera y donde no se podrá estacionar, como en la Bajada de las piscinas y el pabellón, además de las calles Filiberto Villalobos, Príncipe Felipe y carretera del Guijo, que serán por las que circule el pelotón de la décimo novena etapa de la Vuelta.

