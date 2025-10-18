Guijuelo: punto de encuentro para saborear la tradición

TEL Guijuelo Sábado, 18 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Ayuntamiento de Guijuelo Dirección Plaza Mayor, 11-12, 37700, Guijuelo, Salamanca

Teléfono de contacto 923580786

Página web www.guijuelo.es

La ubicación de Guijuelo y sus condiciones orográficas y climáticas hicieron de la localidad lo que es hoy: el epicentro de la actividad de la industria cárnica del cerdo ibérico a nivel nacional e internacional, como pone de manifiesto la pujanza de su industria de carácter familiar.

Pero la ubicación de Guijuelo le ha permitido a la villa convertirse ahora en un punto de encuentro y encrucijada de caminos que conducen a verdaderas joyas naturales, patrimoniales o culturales de la provincia. Y es que, desde Guijuelo y en muy poco tiempo y distancia se puede alcanzar Salamanca capital, se puede acceder a las sierras de Béjar y Francia con sus grandes atractivos, acercarse hasta Alba de Tormes o hacer uso de la futura vía verde, cada vez más próxima a terminar las obras, como un elemento vertebrador de turismo a nivel interautonómico. Y es que cuando este camino natural que aprovecha el trazado de la antigua vía férrea de la Ruta de la Plata esté terminado de forma oficial, quedarán conectadas en una única ruta Salamanca capital y la ciudad cacereña de Plasencia, con la relevancia turística que ello conlleva. Y Guijuelo será una parada obligada porque, qué mejor que descansar de una ruta de este calado disfrutando de lo que mejor saben hacer en la localidad, el jamón. Un jamón que se complementa con cada vez más productos, que hacen difícil la elección, pero hay tiempo para todo y, según lo requiera el momento, se puede degustar la paleta, el lomo, los embutidos u otros productos curados, sin dejar de lado la proliferación cada vez más amplia de las elaboraciones culinarias con las carnes frescas que procesan los mataderos y salas de despiece de la localidad. Plumas, secretos, lagartos, carrilleras o solomillos son solamente algunos de los cortes que puede encontrar el visitante en alguno de los establecimientos hosteleros de la localidad y, si hay suerte, se puede llegar en el momento en el que se desarrolle alguna que otra iniciativa para promocionar la hostelería y el comercio, como el concurso de la ruta de tapas «Saborea Guijuelo». Y, como no, se puede llegar en el mes de febrero para disfrutar de la fiesta de la Matanza Típica de Guijuelo, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Ampliar Ejemplo de casa de Guijuelo de principios del XX.

Ampliar La futura vía verde, cada vez más cerca.

La naturaleza en Guijuelo es la gran desconocida y sin salir del término municipal también se puede disfrutar de ella a través de pequeños paseos o rutas de más calado. Y es que ahí está el Monte de Tonda, con sus secretos y sus rutas, sin olvidar el atractivo del pantano de Santa Teresa, que recibe las aguas del Tormes y donde también se puede disfrutar de momentos de recogimiento y, si se es aficionado, de pesca dentro de un magnífica entorno.