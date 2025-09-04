Guijuelo prepara sus cursos culturales y deportivos El centro cultural abrirá las inscripciones el 8 de septiembre, mientras que el área de Deportes las mantendrá abiertas hasta el 24 de septiembre

Las áreas de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Guijuelo trabajan en la puesta en marcha de los diferentes cursos deportivos y culturales para esta nueva temporada y abren el plazo de inscripción para participar en ellos.

En el caso del centro cultural, el periodo de inscripción abrirá el próximo lunes, 8 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas. Además de forma presencial, los interesados puede descargar la documentación en la web cultura.guijuelo.es y enviarla a través del correo electrónico guijuelocentrocultural@gmail.com. Entre los cursos que figuran en la oferta para este año se encuentran los incluidos en las escuelas municipales de música y danza. Como novedades para este año están algunas relacionadas con el teatro como «Pandilla teatrera'», «Tertulias teatreras» y «Titirigateando», que está destinada a niños de hasta 36 meses.

Por su lado, el área de Deportes mantiene abiertas las inscripciones hasta el 24 de septiembre y, dentro de las novedades, figura una anunciada ya desde el Consistorio, como «Peque deporte», que unificará actividades físicas con juegos, deportes adaptados convencionales y también practicarán fútbol sala, baloncesto, vóley y juego libre tutelado. La Escuela de Deportes acogerá este año pickleball, patinaje en línea, diverdeporte, multideporte, baloncesto, fútbol sala, voleibol y balonmano.

