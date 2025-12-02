Guijuelo llenará su Navidad de propuestas para disfrutar hasta la Cabalgata de Reyes No faltará este año el «Guijuelodiver», del 23 al 25 de diciembre, o el tren del día 24. Este viernes, día 5, se inaugura el encendido navideño con la actuación de los alumnos de la escuela de música

TEL Guijuelo Martes, 2 de diciembre 2025, 18:20 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Guijuelo apostará de nuevo por la Navidad como uno de los momentos más destacados para vecinos y visitantes de modo que la agenda diciembre, que llegará hasta la Cabalgata del 5 de enero, llega con 24 propuestas para todos los gustos y edades.

El alcalde, Roberto Martín, presentaba la programación junto con las responsables de los centros de cultura para avanzar propuestas como el encendido navideño del próximo viernes a partir de la siete de la tarde, sin olvidar el programa Conciliamos del 22 al 7 de enero en el centro cultural. También, del 23 al 25 de diciembre se celebrará «Guijuelodiver» con hinchables y juegos para niños y jóvenes en el pabellón del Miguel de Cervantes con entrada gratuita. El paseo en tren se celebrará, de 10:00 a 140:00 horas, el 24 de diciembre y la videollamada con los Reyes tendrá lugar el día 29. También llegará la visita del paje real, que este año se celebra el día 18 en el centro cultural.

La agenda impulsada por el Ayuntamiento se desarrollará de la siguiente manera: Del 3 al 5 de diciembre, creación del mural «Yo apoyo la diversidad» en el centro cultural; el día 5 de diciembre, la escuela de música ameniza el alumbrado navideño e inauguración del nacimiento de Rafael Martín Carrasco en el Ayuntamiento. Del 9 al 19 tendrán lugar los preparativos de la Navidad en la ludoteca, mientras que los días 11, 16 y 17 se celebrarán las audiciones de la escuela municipal de música. El día 12 tendrá lugar la puesta en escena de la obra para publico familiar «La casa más pequeña» y, a partir del 15, estarán disponibles las cartas para escribir a los Reyes en la biblioteca, ludoteca y centro cultural.

Del 15 al 17 se celebrará un curso sobre Inteligencia Artificial en el centro cultural y, del 15 al 22 se realizará la inscripción para participar en la videollamada de los Reyes. También el día 15 se inaugurará la exposición solidaria de los adornos navideños en el centro cultural con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca (hasta el día 30). El día 16 de diciembre, y hasta el 19, estará abierta la inscripción para participar en la Cabalgata de Reyes y el día 18 tendrá lugar el último «Qué te cuentas» del año a partir de las 12:45 en Radio Guijuelo. Ese mismo día se celebrará la visita del paje real de 18:00 a 19:30 y al día siguiente llegará una nueva función teatral, también para público familiar con «Yo Tarzán».

El Conciliamos Navidad se desarrollará del 22 al 7 de enero, mientras que la ludoteca municipal abrirá en horario especial de mañana los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero.

El día 22 se celebrará el sorteo para participar en la Cabalgata a partir de las 12:00 en el centro cultural y la Cabalgata cerrará la agenda de diciembre y Navidad con su inicio en la iglesia de Campillo en torno a las seis y media de la tarde del 5 de enero.

Temas

Teatros

cultura

Navidad

Guijuelo

Actividades

Música