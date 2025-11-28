Guijuelo jugará al fútbol sala en apoyo a la lucha contra el cáncer El partido tendrá lugar el 13 de diciembre a partir de las seis de la tarde en el pabellón municipal

Guijuelo acogerá un torneo solidario de fútbol sala, que se disputará el próximo 13 de diciembre a partir de las seis de la tarde con el objetivo de ayudar a la lucha contra el cáncer.

El torneo contará con cuatro equipos compuestos por personal y concejales del Ayuntamiento y la empresa pública, la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil/Bomberos. El donativo de entrada será de 3 euros y habrá también una urna colocada en el hall del Consistorio para aquellos que quieran colaborar con la iniciativa a modo de fila cero.

Los organizadores hacen un llamamiento a los vecinos de Guijuelo y comarca para que colaboren acudiendo al partido y animando a los equipos.