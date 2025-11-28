Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La presentación ha ten ido lugar en el Ayuntamiento de Guijuelo TEL

Guijuelo jugará al fútbol sala en apoyo a la lucha contra el cáncer

El partido tendrá lugar el 13 de diciembre a partir de las seis de la tarde en el pabellón municipal

TEL

Guijuelo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Guijuelo acogerá un torneo solidario de fútbol sala, que se disputará el próximo 13 de diciembre a partir de las seis de la tarde con el objetivo de ayudar a la lucha contra el cáncer. 

El torneo contará con cuatro equipos compuestos por personal y concejales del Ayuntamiento y la empresa pública, la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil/Bomberos. El donativo de entrada será de 3 euros y habrá también una urna colocada en el hall del Consistorio para aquellos que quieran colaborar con la iniciativa a modo de fila cero.

Los organizadores hacen un llamamiento a los vecinos de Guijuelo y comarca para que colaboren acudiendo al partido y animando a los equipos.

