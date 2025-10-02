Guijuelo joven se prepara para celebrar Halloween El centro juvenil celebrará la actividad «El colegio maldito». También celebra iniciativas en torno al día de las personas de edad o el día de la alimentación

Guijuelo Jueves, 2 de octubre 2025

El centro juvenil de Guijuelo abrirá su actividad de octubre con propuestas de ocio y concienciación ya que se celebrará el día de las personas de edad, que en Guijuelo se está desarrollando en el centro de día.

Las instalaciones de la Plaza Mayor acogerán también talleres de manualidades, la celebración del día de la alimentación del 14 al 16 de octubre o el deporte joven y el torneo de ping pong los días 10 y 11, respectivamente.

No faltará «La caza del zorro 3.0» el día 4 o las manualidades de carteras y monederos del 7 al 9. El centro se unirá el día 17 a los actos por el día de lucha contra el cáncer de mama y el 18 celebrará un taller de cocina.

La propuesta más destacada llegará con el final de mes y la celebración de Halloween de modo que el día 31 de octubre se celebrará «El colegio maldito», una nueva propuesta de terror cuyos detalles se conocerán más adelante, según detalló la concejala de Juventud, Sara García.

