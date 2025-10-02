Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Julián, Sara García, Ana Aveleira y Maite Montero presentaron la programación de octubre TEL

Guijuelo joven se prepara para celebrar Halloween

El centro juvenil celebrará la actividad «El colegio maldito». También celebra iniciativas en torno al día de las personas de edad o el día de la alimentación

TEL

Guijuelo

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:37

Comenta

El centro juvenil de Guijuelo abrirá su actividad de octubre con propuestas de ocio y concienciación ya que se celebrará el día de las personas de edad, que en Guijuelo se está desarrollando en el centro de día.

Las instalaciones de la Plaza Mayor acogerán también talleres de manualidades, la celebración del día de la alimentación del 14 al 16 de octubre o el deporte joven y el torneo de ping pong los días 10 y 11, respectivamente.

No faltará «La caza del zorro 3.0» el día 4 o las manualidades de carteras y monederos del 7 al 9. El centro se unirá el día 17 a los actos por el día de lucha contra el cáncer de mama y el 18 celebrará un taller de cocina.

La propuesta más destacada llegará con el final de mes y la celebración de Halloween de modo que el día 31 de octubre se celebrará «El colegio maldito», una nueva propuesta de terror cuyos detalles se conocerán más adelante, según detalló la concejala de Juventud, Sara García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  2. 2 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  3. 3 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  4. 4 Fallece a los 89 años Luciano Salvador Ullán, exmagistrado decano y figura clave en la Justicia salmantina
  5. 5 Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
  6. 6 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  7. 7 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  8. 8 El Ayuntamiento congela los principales impuestos por duodécimo año consecutivo y suben basuras y autobús
  9. 9 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»
  10. 10 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Guijuelo joven se prepara para celebrar Halloween

Guijuelo joven se prepara para celebrar Halloween