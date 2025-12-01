Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Aveleira, Javier Julián, Maite Montero y Sara García. TEL

Guijuelo joven tendrá horario especial en las vacaciones de Navidad

Abrirá por las mañanas sus instalaciones en los días laborables. El centro presenta una doble agenda, que comienza este martes con la conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad

TEL

Guijuelo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:07

Comenta

El centro juvenil de Guijuelo abrirá de nuevo este año con horario especial durante las vacaciones escolares de Navidad con el objetivo de ofrecer un espacio de ocio a los jóvenes de la localidad. Será durante los días laborables de las vacaciones, de modo que las instalaciones estarán abiertas los días 22, 23, 26 y 30 de diciembre, así como el 2, 5 y 7 de enero en horario de 11:00 a 14:00 horas.

El centro acogió este lunes la presentación de una doble agenda con propuestas para disfrutar antes de las vacaciones y otras actividades de sabor más navideño. Así, esta semana comenzarán las actividades para conmemorar el día de las personas con discapacidad. Del 9 al 11 los preparativos de la Navidad llegarán al centro, mientras que el día 12 se jugará a «El impostor» y el día 13 se celebrará el juego de baile «Batalla de colores». Del 16 al 18 habrá manualidades para elaborar flores de Pascua, el día 19 se celebrará un bingo navideño y el día 20 la actividad «Postea tu mejor yo».

El centro se cuma un año más al concurso provincial de puzzles, que tendrá lugar el día 22 de diciembre, mientras que el 23 habrá juegos de mesas navideños. El 26 tendrá lugar el Pictionary navideño y el día 27, la tradicional Nochevieja anticipada con juegos, música y diversión. El día 30 habrá una sesión de entrenamiento para el torneo de ajedrez de Reyes y enero llegará a Guijuelo joven el día 2 con los propósitos de Año Nuevo. El día 3 se celebrará el torneo de ajedrez de Reyes.

La programación especial de Navidad comenzará el día 22 con una jornada para preparar canapés de cara a la Nochebuena y seguirá el 23 con la decoración de la mesa de Navidad. El 26 se celebrará la gymkana «Comando Elfo» y el 29 tendrá lugar la tradicional excursión a Micropolix. Las manualidades regresarán el 30 de diciembre con una «Sweetbox» y no faltará entre las actividades un scape room programado para el 2 de enero. El día 5 se celebrará otro taller de postres y el día 7, los usuarios del centro abrirán sus regalos de Reyes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  5. 5 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  6. 6 Noviembre negro en la carretera: una fallecida y múltiples heridos
  7. 7 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores
  8. 8 Varios heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras colisionar dos coches en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  9. 9 «Si Unamuno viviera hoy, estaría muy enfadado»
  10. 10 LA GACETA de Salamanca nombra directora a la periodista Susana Magdaleno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Guijuelo joven tendrá horario especial en las vacaciones de Navidad

Guijuelo joven tendrá horario especial en las vacaciones de Navidad