Guijuelo joven tendrá horario especial en las vacaciones de Navidad Abrirá por las mañanas sus instalaciones en los días laborables. El centro presenta una doble agenda, que comienza este martes con la conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad

TEL Guijuelo Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:07 Comenta Compartir

El centro juvenil de Guijuelo abrirá de nuevo este año con horario especial durante las vacaciones escolares de Navidad con el objetivo de ofrecer un espacio de ocio a los jóvenes de la localidad. Será durante los días laborables de las vacaciones, de modo que las instalaciones estarán abiertas los días 22, 23, 26 y 30 de diciembre, así como el 2, 5 y 7 de enero en horario de 11:00 a 14:00 horas.

El centro acogió este lunes la presentación de una doble agenda con propuestas para disfrutar antes de las vacaciones y otras actividades de sabor más navideño. Así, esta semana comenzarán las actividades para conmemorar el día de las personas con discapacidad. Del 9 al 11 los preparativos de la Navidad llegarán al centro, mientras que el día 12 se jugará a «El impostor» y el día 13 se celebrará el juego de baile «Batalla de colores». Del 16 al 18 habrá manualidades para elaborar flores de Pascua, el día 19 se celebrará un bingo navideño y el día 20 la actividad «Postea tu mejor yo».

El centro se cuma un año más al concurso provincial de puzzles, que tendrá lugar el día 22 de diciembre, mientras que el 23 habrá juegos de mesas navideños. El 26 tendrá lugar el Pictionary navideño y el día 27, la tradicional Nochevieja anticipada con juegos, música y diversión. El día 30 habrá una sesión de entrenamiento para el torneo de ajedrez de Reyes y enero llegará a Guijuelo joven el día 2 con los propósitos de Año Nuevo. El día 3 se celebrará el torneo de ajedrez de Reyes.

La programación especial de Navidad comenzará el día 22 con una jornada para preparar canapés de cara a la Nochebuena y seguirá el 23 con la decoración de la mesa de Navidad. El 26 se celebrará la gymkana «Comando Elfo» y el 29 tendrá lugar la tradicional excursión a Micropolix. Las manualidades regresarán el 30 de diciembre con una «Sweetbox» y no faltará entre las actividades un scape room programado para el 2 de enero. El día 5 se celebrará otro taller de postres y el día 7, los usuarios del centro abrirán sus regalos de Reyes.

Temas

Navidad

Guijuelo

Actividades