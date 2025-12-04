Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los ganadores recibieron sus premios en el centro juvenil. TEL

Guijuelo joven entrega los premios de su concurso intergeneracional de puzzles

El certamen celebró su décimo novena edición con una notable participación

TEL

Guijuelo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:31

Las instalaciones del centro juvenil de Guijuelo acogieron este jueves la entrega de los premios a los ganadores del XIX concurso de puzzles intergeneracional, que ha contado un año más con una notable participación.

Pablo y Héctor Merino ganaron en la categoría de parejas, mientras que Cristina López y Patricia Santa Martina quedaron segundas. En familiar juvenil ganaron María Jesús Hernández y Xiomara Purdea y José Alberto Martín y Julia García recibieron el segundo premio.

En la categoría familiar infantil ganaron Claudino Sánchez y Mario Sánchez, seguidos de Beatriz Delgado y Ruth Martín, mientras que en la grupal la victoria fue para Andrea Ruiz y María Pilar Sánchez, seguidas de Sergio Peña, Teo Campos y Carlos García y de Diego Sánchez y Óscar Iglesias. Hubo también premio consolación, que recayó en Benedicto González y Hugo González.

