Guijuelo joven abre este viernes una nueva temporada El centro mantendrá los horarios y prepara actividades como la conmemoración de sus dieciocho años de historia

TEL Guijuelo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:33 Comenta Compartir

El centro juvenil de Guijuelo abrirá una nueva temporada este viernes, 19 de septiembre, con los mismos horarios: de martes a jueves, de 17:00 a 20:00 horas, mientras que viernes y sábados abrirá de 17:00 a 00:00 horas.

La primera actividad será la celebración del Día de la Ruta de la Vía de la Plata, con la participación en el V concurso virtual de puzzles «Conoce nuestro pasado en el Imperio Romano», mientras que el día 20 se unirá a la propuesta «El árbol de los recuerdos» para sensibilizar sobre el alzheimer. También este mes se celebrarán los XVIII años de historia del centro con una tarta gigante, música y juegos.

Temas

Ocio

Guijuelo

Actividades