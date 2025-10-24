Guijuelo estrenará nueva zona de aparcamiento junto al cementerio municipal

TEL Guijuelo Viernes, 24 de octubre 2025, 19:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Guijuelo ha llevado a cabo la urbanización de un nuevo espacio municipal en el entorno del cementerio de la localidad y la carretera de Guijo de Ávila, que facilitará el estacionamiento a las personas que acudan al camposanto.

La obra se ha llevado a cabo en un solar donado al Consistorio por unos particulares, que permitirá no solo ampliar de forma notable el espacio de estacionamiento, si no que contará también con la plantación de zonas verdes y bandos de descanso como los que se van instalando año tras año en el interior del camposanto. El concejal de Urbanismo del Consistorio, Roberto H. Garabaya, daba a conocer esta intervención junto a su compañera de Medio Ambiente, Laura Martín, con el objetivo de anunciar que ya puede hacerse uso de dicho espacio, que facilitará el estacionamiento en el entorno de la festividad de Todos los Santos.

Según señalaba el concejal: «Era una obra muy esperada y ya es una realidad. Se trabaja ahora en el acondicionamiento de las zonas ajardinadas con la idea de crear zonas de sombra con la plantación de nuevos árboles en un futuro no muy lejano y la colocación de bancos». Explicó también que se están llevando a cabo nuevas labores de mantenimiento, si bien, precisó que se trabaja a lo largo de todo el año en el camposanto: «Se está haciendo el mantenimiento, que no se hace sólo de cara a estos días, si no que se trabaja durante todo el año, pero ahora en la zona trasera del propio cementerio se han plantado 18 árboles, se ha creado una zona de descanso y los dos árboles principales de la entrada del cementerio se han podado a petición de los vecinos que tienen allí sepulturas».

La nueva zona de estacionamiento se ubica entre la calle de acceso al cementerio y la carretera de Guijo de Ávila y llevará el nombre de plaza de Sánchez Iglesias, tal y como aprobó el pleno del Ayuntamiento celebrado el 15 de febrero de 2024 con los votos a favor de PP y Vox y el voto en contra del PSOE.

Esta mejora se ha llevado a cabo con los Planes Provinciales y forma parte, por tanto, del Plan de Urbanismo impulsado este año por el Ayuntamiento de Guijuelo con una inversión en mejoras viarias y otras actuaciones que supera los 600.000 euros

