Guijuelo estrena instituto para más de 500 alumnos El centro abre sus puertas tras unas obras que han supuesto una inversión de más de 15 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León

La puesta en servicio del nuevo edificio del instituto Vía de la Plata de Guijuelo es ya una realidad tras la apertura de sus puertas este mes de septiembre y después de la finalización de las obras la pasada primavera.

Se cumple de esta forma el plazo establecido desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que establecía la puesta en servicio a lo largo de 2025. Así, cerca de medio millar de alumnos y setenta personas entre profesorado, personal administrativo y de otras áreas podrán iniciar el curso 2025-2026 en este nuevo edificio, que se ubica en el entorno de las piscinas municipales dentro de una zona denominada bajada de El Torreón.

El imponente edificio, que dispone de más de 4.200 metros cuadrados de superficie útil, se levanta también junto a las viviendas de protección oficial, lo que supone que se encuentra en una zona expansión y desarrollo.

La Junta de Castilla y León impulsaba en el año 2022 el inicio de un importante proyecto para mejorar las condiciones educativas de los centenares de estudiantes de Educación Secundaria o Bachillerato que cursan sus estudios en la localidad. Todo ello con una importante inversión por parte de la Consejería de Educación, que adjudicó el proyecto a la UTE (Unión temporal de empresas) Gómez Crespo SL-Tesma SA.

La Consejería marcó en su momento las premisas de lo que quería para el nuevo edificio y apostó por un proyecto novedoso y poco habitual en la comunidad, con una arquitectura de cristal con espacios diáfanos y flexibles que rompan con el concepto tradicional de clase estanca o cerrada en una apuesta por la modernidad.

Esta actuación mejorará la calidad educativa en la localidad ya que la actividad lectiva se desarrollará en una única instalación y evitará que profesores y alumnos tengan que salir de una zona a otra. Además, mejora la seguridad vial dado que retira al alumnado de la calle Filiberto Villalobos (principal acceso a Guijuelo por la parte sur de la villa).

Con esta obra, que ha supuesto una inversión de la Junta de 15,8 millones de euros, se cumple un anhelo de la comunidad educativa de Guijuelo, que esperaba desde hace al menos dos décadas la construcción de una instalación de este tipo.