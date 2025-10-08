Guijuelo entrega sus «Maletas viajeras» a los colegios Cada centro recibo cuatro lotes con una media de 20 a 30 libros cada uno en función del ciclo educativo

Guijuelo Miércoles, 8 de octubre 2025

Alumnos y responsables de los colegios Miguel de Cervantes y Filiberto Villalobos de Guijuelo recibieron este miércoles las «Maletas viajeras» de la biblioteca municipal. Cada centro recibió cuatro maletas, una por cada ciclo, con una media de 20-30 títulos en cada una con temas de actualidad o relacionados con la temática en la que va a trabajar cada colegio. También se hizo entrega de diez títulos a la escuela infantil.

