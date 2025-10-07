Guijuelo, destino de turismo gastronómico El jamón ibérico es el principal atractivo turístico de la localidad, que suma patrimonio, tradición y nuevas iniciativas para atraer visitantes

El Ayuntamiento de Guijuelo apuesta por incrementar los atractivos turísticos de la localidad, donde tiene como principal protagonista el jamón ibérico. Desde la concejalía de Turismo de la localidad se han puesto en marcha distintas iniciativas vinculadas a su tradición e historia para impulsar la atracción de turistas.

De este modo, Guijuelo destaca por el turismo gastronómico. El Ayuntamiento de la localidad consciente del potencial que encierra el jamón ibérico como símbolo de identidad y motor económico, trabaja para convertir a la localidad en un destino atractivo para quienes buscan experiencias únicas en torno a la gastronomía, la tradición y la cultura.

Guijuelo es un escaparate de la mejor gastronomía donde se pueden encontrar diferentes rutas siempre con el jamón ibérico como protagonista. Tampoco hay que olvidar su rica oferta cultural y turística que dota a la villa de un mayor atractivo para todos aquellos visitantes que deseen disfrutar con la reconocida calidad de sus productos ibéricos en un entorno privilegiado.

Así, la ruta del jamón ibérico es uno de los recorridos turísticos más sugerentes de España. El clima frío y la alimentación a base de bellotas son los factores clave que hacen a este embutido uno de los mejores del mundo.

Además, desde el Ayuntamiento se esfuerzan para mejorar los servicios y las infraestructuras con el objetivo de atraer población y aumentar la calidad de vida de los vecinos.

La oferta turística de Guijuelo se amplía con la Matanza Típica, declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas de la zona. Este evento busca atraer visitantes y contribuye a difundir el valor cultural y social de las costumbres ligadas al cerdo ibérico.

Otro de los grandes atractivos es el Museo de la Industria Chacinera, un espacio moderno y dinámico donde se combinan lo antiguo y lo actual. Entre máquinas tradicionales, herramientas y troncos de encina, el museo recurre a un lenguaje audiovisual innovador para acercar al visitante a la historia y a las técnicas de transformación del cerdo ibérico. Proyecciones, juegos interactivos y muestras sensoriales permiten descubrir este universo de manera didáctica y entretenida, convirtiéndose en una visita imprescindible para comprender la importancia de la industria chacinera en Guijuelo.

La villa también sorprende por su patrimonio monumental. Destaca la Plaza Mayor con soportales y edificios de inspiración isabelina; la iglesia parroquial «Nuestra Señora de la Asunción», el Torreón del siglo XV, situado en el punto más alto de la villa; o el edificio del Reloj, antigua sede del Ayuntamiento, un hermoso teatro que albergó El Casino de Guijuelo.

La Feria Gastronómica de Guijuelo, que celebró el pasado mes de febrero su séptima edición, se ha consolidado como otro de los pilares de la promoción turística. En este marco se desarrolla el concurso de recetas «Del cerdo, hasta los andares», que alcanza ya su quinta edición y en el que cocineros y aficionados presentan originales propuestas elaboradas con productos del ibérico. Las catas, degustaciones y actividades paralelas convierten a la feria en un escaparate de creatividad y tradición que atrae a visitantes de toda la región.

De este modo, el trabajo del Ayuntamiento, en colaboración con las empresas, está logrando que la localidad combine gastronomía, patrimonio y tradición.

