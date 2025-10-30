Guijuelo congela cuatro ordenanzas para 2026 y busca cómo solucionar la subida impuesta de la basura Se mantienen el IAE, el ICIO, las Plusvalías y las piscinas. El resto se actualizan conforme al IPC. Los servicios económicos buscan la fórmula de aplicar los nuevos costes de la basura «menos gravosa para los ciudadanos»

El pleno del Ayuntamiento de Guijuelo ha dado luz verde este jueves a las ordenanzas fiscales para el año 2026, que implican una actualización conforme al 2,7% del IPC, salvo cuatro de ellas, que se han congelado. Se trata de las ordenanzas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), la Plusvalía, el Impuesto sobre construcciones e instalaciones (ICIO) y la tasa de las piscinas municipales. No se toca, por el momento, la tasa de basura como consecuencia de la obligatoriedad planteada desde el Gobierno central de aplicar los costes de la recogida de basura a los propios ciudadanos.

El alcalde, Roberto Martín, se refirió a esa ordenanza, que, según indicó: «Plantea muchos inconvenientes en su aplicación». Los servicios económicos del Ayuntamiento trabajan en la búsqueda de la mejor fórmula para aplicar el incremento del coste con la idea de que sea «lo más justa y objetiva posible» a la vez que produzca el menor impacto a los bolsillos de los guijuelenses. «Vamos a intentar hacerlo en diciembre tras ver la fórmula que sea menos gravosa para los ciudadanos. El coste del servicio y la tasa tienen que ser igual. Intentaremos aportar un valor añadido a este nuevo impuesto, que es difícil de comprender», proseguía el alcalde, que recordó cómo este pago viene impuesto por Europa y el Gobierno: «Europa considera que quien contamina, paga, y el Gobierno nos dice que se tiene que repercutir todo el coste al ciudadano». También en diciembre, según adelantó Martín, se celebrará el pleno de presupuestos, pero en lugar de celebrarlo el último jueves de mes, como es lo habitual, tendrá que ser el 13 de diciembre.

En cuanto al resto de tasas aprobadas ayer, precisó que se congelan algunas y se actualizan con el IPC otras, lo que pone de manifiesto que: «El estado del Ayuntamiento es bueno y positivo». No hubo intervenciones de los grupos de la oposición al contrario que en ocasiones anteriores y el pleno se desarrolló en apenas diez minutos. El PP sacó las ordenanzas con sus nueve fotos a favor, mientras que el edil de Ciudadanos, Ángel Sánchez, y la concejala del PSOE Laura García (estaba ausente su compañero Carlos Díaz) se abstuvieron. Votó en contra el edil de Vox, Gabriel Fernández-Llamazares.

