La firma se produjo en el Ayuntamiento de Guijuelo.

Guijuelo cederá una dependencia municipal para la atención empresarial

El alcalde, Roberto Martín, firma un convenio de colaboración con CEOCE Cepyme Salamanca para impulsar un nuevo servicio en la localidad

Guijuelo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:36

El Ayuntamiento de Guijuelo reforzará su apoyo a la labor empresarial con la cesión de un espacio municipal en la Casa Consistorial para facilitar el acercamiento de los servicios de la patronal a la comarca.

El alcalde de la villa, Roberto Martín, recibía al vicepresidente de CEOE Cepyme Salamanca, Manuel Prieto, con el objetivo de firmar un convenio de colaboración con la entidad para la cesión de una oficina desde donde atender las demandas de los empresarios. En concreto, según informan fuentes del Ayuntamiento de Guijuelo, el servicio se ubicará en la planta baja de la Casa Consistorial junto a las dependencias del Registro municipal.

Según informaba ayer el propio Ayuntamiento de Guijuelo en una nota de prensa, el objetivo de esta iniciativa es el de poder llevar a cabo acciones para el desarrollo de actividades y asesoramiento al tejido empresarial y al emprendimiento. Así, según recoge el convenio rubricado, se facilitan las acciones de impulso, asesoramiento, formación en materia jurídicas, laborales y fiscales y también el acompañamiento a empresarios, autónomos y emprendedores del municipio y comarca, así como formación e incluso la posibilidad de organizar talleres y jornadas.

La actividad empresarial en Guijuelo es elevada como consecuencia de la industria cárnica de la localidad y su entorno hasta el punto de convertirse en un referente de la creación de empleo a nivel provincial y autonómico. La industria guijuelense se ha convertido en un polo de atracción para trabajadores de la provincia y de otras zonas cercanas hasta el punto de generar un movimiento de población flotante que supera con creces de las 10.000 personas en época de campaña (la villa tiene cerca de 6.000 habitantes).

