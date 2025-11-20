Guijuelo apuesta por la Navidad con los concursos de adornado de balcones y escaparates El Ayuntamiento convoca una nueva edición de estos certámenes, con el objetivo de incentivas el adornado de viviendas y comercios

El Ayuntamiento de Guijuelo incentivará de nuevo este año el adornado de la localidad de cara a la Navidad a través de los concursos de balcones y escaparates, cuyas bases se dieron a conocer este jueves.

Las concejalas Yolanda Alonso y Laura Martín fueron las encargadas de dar a conocer ambos certámenes, que forman parte de una campaña más amplia de iniciativas navideñas en la localidad. En el caso del concurso de balcones, que celebra su segunda edición, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá del 24 de noviembre al 10 de diciembre, mientras que los participantes deberán tener expuestas sus creaciones del 11 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. En esta ocasión, y servirá también para el concurso de escaparates, se valorará la calidad del montaje, el uso de material reciclado, la originalidad y la iluminación.

Además, la composición deberá incluir algún elemento representativo de Guijuelo, como edificios emblemáticos u objetos del sector económico principal de la localidad. Las bases son claras en este sentido: «La no inclusión será motivo de exclusión».

Habrá tres premios en los que los productos ibéricos serán los grandes protagonistas, pero no los únicos. Así, el ganador conseguirá un jamón ibérico, el segundo clasificado un lote de ibéricos (lomo, chorizo, salchichón y vino), además de una comida para dos personas en las jornadas de la matanza de Guijuelo de febrero de 2026. El tercer premio estará dotado con el lote de ibéricos.

El concurso de escaparates llega a su quinta edición con la idea de seguir convirtiéndose en un atractivo más del tejido comercial de la villa para estas navidades. La inscripción tendrá los mismos plazos que el de balcones, al igual que el tiempo de mantenimiento del montaje (del 11 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos). En este caso, el primer premio estará dotado con un jamón ibérico, una comida para dos personas en las jornadas de la matanza y veinte semanas de promoción del negocio en Radio Guijuelo. El segundo premio estará dotado con el lote de ibéricos y la publicidad en Radio Guijuelo (10 semanas) y el tercer premio, con el lote de ibéricos.

Las concejalas expresaron su deseo de que esta iniciativa sea del agrado de vecinos y del comercio y les animó a participar. El en caso de los balcones, participaron 13 concursantes, mientras que en el de escaparates hubo 25 participantes.

La instalación de la iluminación navideña ha comenzado y se suma al montaje del belén del hall del Ayuntamiento, que ya comenzó semanas atrás. De nuevo este año será la creación de Rafael Martín Carrasco la que rinda homenaje a la Navidad en el epicentro de la villa. A falta del anuncio oficial, el encendido y la inauguración del belén están programados para el 5 de diciembre.

Ya ha comenzado la instalación del alumbrado navideño y los adornos en la Plaza Mayor y la fachada del Ayuntamiento.

