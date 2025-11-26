Guijuelo apuesta por su comercio y su hostelería con la campaña 'Esta Navidad me pido Guijuelo' Fomentará el consumo en la localidad con el reparto de 2.000 euros en 90 cheques, que premiarán las compras en los comercios de la villa y el consumo en establecimientos hosteleros

El Ayuntamiento de Guijuelo pondrá en marcha el 11 de diciembre la sexta edición de la campaña 'Esta Navidad me pido Guijuelo', que repartirá hasta noventa cheques de diferentes cuantías entre los clientes de los comercios y los establecimientos hosteleros de la localidad hasta alcanzar un total de 2.000 euros.

La iniciativa, presentada este miércoles por los concejales Roberto H. Garabaya y Sandra Ménde, supone un paso más el apoyo del Ayuntamiento al sector comercial y hostelero de la villa y se ha afianzado con el paso de los años. La campaña se desarrollará del 11 de diciembre al 9 de enero y que los establecimientos que quieran participan han de inscribirse previamente.

Los clientes deberán sellar una tarjeta de participación en seis establecimientos (cuatro comercios y dos hosteleros) con compras o gastos mínimos de 5 euros. Una vez completada la tarjeta, se depositará en una urna habilitada en el hall del Ayuntamiento entre el 11 y el 19 de enero de 2026. Entre los participantes se sortearán los 90 cheques valorados en 2.000 euros de modo que habrá 20 cheques de 50 euros, 30 cheques de 20 euros y 40 cheques de 10 euros que deberán gastarse en establecimientos participantes en la campaña. El sorteo de los 90 cheques se realizará ante el juez de paz y los cheques deberán gastarse del 2 de febrero al 31 de marzo.

Esta iniciativa se suma a los concursos de embellecimiento de fachadas y balcones, así como de escaparates, con el objetivo de dinamizar la actividad navideña en la localidad.

Temas

Hostelería

Navidad

Comercio

Consumo

Guijuelo