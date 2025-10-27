Guijuelo apuesta por atraer espectadores al teatro con sus propuestas escénicas

TEL Guijuelo Lunes, 27 de octubre 2025, 19:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Guijuelo, que ha retomado el servicio de cine en el centro cultural este mes de octubre, apuesta también por atraer a los espectadores a sus instalaciones con una propuesta de artes escénicas para todos los públicos y edades .

El teatro del centro cultural fue el escenario elegido este lunes para dar a conocer la guía de propuestas escénicas del trimestre, que nace con el objetivo de facilitar a los usuarios y espectadores una planificación de la oferta de actuaciones, así como la compra de entradas de forma anticipada, ya que, como señalaba la coordinadora municipal de Cultura, María Jesús Moro, ya están a la venta las entradas de todas las actuaciones de teatro hasta el mes de diciembre.

«Es una propuesta que abarca a todos los públicos desde la primera infancia hasta el público joven y adulto. Es posible gracias al Ayuntamiento y al apoyo de la Junta de Castilla y León a través del convenio de los Circuitos Escénicos y de la Diputación de Salamanca, que un año más nos respalda con el quinto festival Provincia Escena. Esta colaboración institucional nos permite ofrecer una oferta cultural diversa, de calidad y al alcance de todos los vecinos de Guijuelo y provincia», explicaba María Jesús Moro durante la presentación de esta propuesta, que queda reflejada en una guía con las cinco propuestas teatrales de octubre a diciembre en la que se detallan las características de cada obra, la forma de adquirir las entradas y otros aspectos relacionados con el teatro del centro cultural.

«Las mujeres que hay en mi», de Teatronaos, abría el viernes pasado este ciclo, que seguirá el 7 de noviembre con la puesta en escena de «Zozobra», a cargo de La Roca Producciones Acar Teatro del mundo. Será a partir de las 20:30 horas con 4 euros de venta anticipada y 6 en taquilla. El 26 de noviembre llegará «Nacer, menuda historia», con Eugenia Manzanera en horario de mañana con dos pases para escolares de la villa. El día 28 de noviembre será el turno de «Se tortuga», de Xip Xap, a partir de las siete de la tarde (recomendada a partir de cuatro años).

«La casa más pequeña», de Yarleku Teatro, llegará el 12 de diciembre a las 18:00 horas (recomendada a partir de seis años), mientras que «Yo, Tarzán», de Festuc Teatro, lo hará el día 19 a las 18:00 (recomendada a partir de 5 años).

