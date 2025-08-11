La Guardia Civil vigila la fiesta rave de Salvatierra Realiza controles de alcohol y drogas para hacer cumplir la ley y evitar actos insalubres

TEL Béjar Lunes, 11 de agosto 2025, 18:56 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Salamanca trabaja en estos días en la vigilancia de la fiesta rave que se celebra desde el pasado viernes en el término municipal de Salvatierra de Tormes.

Agentes de la Benemérita pertenecientes a distintas especialidades realizan controles de drogas y alcohol en los accesos para mantener el orden público y de hacer cumplir la normativa vigente. Además, también buscan evitar actos insalubres que puedan dañar en el entorno y puedan molestar a los residentes de las localidades próximas.

Las autoridades de municipios del entorno se encuentran pendientes ante cualquier cambio que se pudiera producir en una fiesta y están en contacto directo con la Guardia Civil para controlar la fiesta.

A mayores de esa vigilancia, la normalidad es la tónica dominante en la fiesta rave que se celebra a orillas del pantano de Santa Teresa. Vecinos de la zona explican a LA GACETA que la afluencia de participantes, que se estima en unas 6.000 personas, tienen un comportamiento correcto en aguas del río Tormes a su paso por esa localidad.

La concentración de caravanas, turismos y furgonetas es visible desde distintos puntos de la comarca y los municipios afectados han podido comprobar como las personas que disfrutan de esa cita mantienen el entorno del pantano de Santa Teresa limpio.

«Son agradables, limpios y tranquilos» explica un vecino de Cespedosa de Tormes que aprovecha para destacar la limpieza en las aguas del río en comparación con otras épocas del año. Eso sí, matiza que habrá que esperar al día en que desalojen los terrenos en los que se han asentado para evaluar el estado de ese entorno natural.

De momento se desconoce la fecha en la que las personas presentes en la fiesta rave abandonarán la zona en la que se asentaron el pasado viernes por la noche. Fue entonces cuando saltó la voz de alarma entre los vecinos de Salvatierra, Cespedosa de Tormes y La Tala, entre otros, cuando vieron la llegada masiva de vehículos de distintas procedencias para asentarse a orillas del río Tormes en el pantano de Santa Teresa.

La fiesta recuerda a la vivida en La Tala en agosto de 2022 en la que se produjeron quejas debido al ruido elevado de la música. Los allí concentrados abandonaron el entorno dos días después. La Guardia Civil denunció entonces a siete personas por incumplir las normativas de agua, montes, incendios y sanidad animal.