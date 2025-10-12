Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los agentes de la Benemérita junto al parróco de la localidad, Alfredo Fernández.

La Guardia Civil de La Alberca honra a su patrona

Los agentes participaron en un la procesión, la eucaristía y un posterior ágape

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:09

La Guardia Civil de La Alberca celebró la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con un programa de actos que comenzaron con la procesión desde el cuartel hasta la iglesia parroquial para celebrar allí la eucaristía oficiada por el párroco, Alfredo Fernández. Allí, el sacerdote tuvo palabras de agradecimiento para el sargento David González Gómez, con motivo de su nuevo destino tras cuatro años en la localidad. La celebración continuó en el hogar del jubilado con un ágape ofrecido por el Consistorio.

