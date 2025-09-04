Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Uno de los murales nominados en estos premios D. S.

Garcibuey vuelve a aspirar a ser «mejor mural del mundo 2025»

Cuatro murales realizados en la última edición de Graffitibuey están nominados

D. Sánchez

Garcibuey

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:57

Graffitibuey, el encuentro internacional de arte urbano en el medio rural vuelve a situar a Garcibuey en el panorama internacional del arte urbano y lo hace gracias a cuatro obras creadas en esta quinta edición firmadas por Fio.silva, J.ulicru, margay_art, in.esuka que optan al galardón de Mejor mural del mes de agosto en la plataforma Street Art Cities, referente mundial en arte urbano.

Es la tercera vez que graffitibuey opta a estos galardones internacionales. De hecho, en 2023, «El tritón Miguelón» del artista sea_162 consiguió el reconocimiento a mejor mural del mundo del mes de abril y durante el mes de julio de 2025 estuvieron nominados las obras realizadas por Joaquiín Vila y Bublegum. Ahora, en la votación de este mes de agost, son estas cuatro las candidatas. Miguel Martín, alcalde de Garcibuey y comisario del encuentro «Estas nominaciones consolidan a Garcibuey como un referente no sólo nacional, sino internacional».

Las votaciones están abiertas desde el 1 se septiembre y se cerrarán el 10 de septiembre, y los tres murales ganadores optarán a final de año a mejor mural del mundo 2025. Después de votar se mandará un correo para confirmar el voto. https://streetartcities.com/awards/2025-08/vote

