Gallegos de Solmirón reclama una «sanidad justa»

Los vecinos de Gallegos de Solmirón se han concentrado esta mañana en la Plaza Mayor de la localidad para reclamar una sanidad «justa».

Según denuncian, la consulta de los jueves sufre notables problemas de conexión que impide la realización de recetas y la apertura del historial médico digitalizado. Una forma de trabajar que obliga a la médico a derivar el trabajo en Guijuelo, acumulando horas para sacar las recetas digitales o buscar en los expedientes.

La consulta carece de fibra óptica y los vecinos no se explican que no se haya instalado ya para facilitar el trabajo de la facultativa, que pasa consulta en el pueblo únicamente los jueves. En ocasiones, los pacientes tienen que ir a otras localidades, como Cespedosa, para poder ver informes que no se descargan en Gallegos. Además, el programa informático está obsoleto, lo que dificulta también el trabajo diario.

Se da la circunstancia de que la zona del Alto Tormes y Piedrahita sufre graves problemas de cobertura por la saturación de redes en época estival dado el incremento de población que tiene la zona.